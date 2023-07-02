استلام 800 ألف طن من القمح والتوريد مستمر

تستمر المراكز المخصصة لاستلام محصول القمح بشمال شرق سوريا، في استلام القمح المورد من المزارعين، ولم تتوقف سوى يوم الأربعاء الفائت أول أيام عيد الأضحى المبارك، عملاً بتعميم الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا.

وكشفت هيئة الزراعة والري لشمال وشرق سوريا، لوكالتنا، أن كمية القمح المستلمة حتى الآن في جميع مراكز الاستلام وصلت إلى 800 ألف طن تقريباً.

وبدأت الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا، وعبر مكتب النقد والمدفوعات في هيئة المالية، بدفع فواتير المزارعين بالدولار منذ 20 حزيران الماضي، وفق تواريخ توريد القمح إلى مراكز الاستلام المخصصة، عبر 8 مراكز موزعة على كامل جغرافية شمال وشرق سوريا.

وسعّرت طن القمح بـ 430 دولار، ومن المتوقع أن يصل إنتاج المنطقة من المحصول إلى مليون طن، وأبدت استعدادها التام لاستلام كامل محصول القمح من المزارعين.

(خ ع/أ ب)

ANHA