استلام 800 ألف طن من القمح والتوريد مستمر

تواصل المراكز المخصصة لاستلام محصول القمح في شمال وشرق سوريا عملها في استلام المحاصيل الموردة من قبل المزارعين، ووصلت كمية القمح المستلمة حتى الآن 800 ألف طن من القمح، وفي المقابل يواصل مكتب النقد والمدفوعات دفع فواتير المزارعين.
خبر 2023-07-02T11:24:00 مركز الأخبار

تستمر المراكز المخصصة لاستلام محصول القمح بشمال شرق سوريا، في استلام القمح المورد من المزارعين، ولم تتوقف سوى يوم الأربعاء الفائت أول أيام عيد الأضحى المبارك، عملاً بتعميم الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا.

وكشفت هيئة الزراعة والري لشمال وشرق سوريا، لوكالتنا، أن كمية القمح المستلمة حتى الآن في جميع مراكز الاستلام وصلت إلى 800 ألف طن تقريباً.

وبدأت الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا، وعبر مكتب النقد والمدفوعات في هيئة المالية، بدفع فواتير المزارعين بالدولار منذ 20 حزيران الماضي، وفق تواريخ توريد القمح إلى مراكز الاستلام المخصصة، عبر 8 مراكز موزعة على كامل جغرافية شمال وشرق سوريا.

وسعّرت طن القمح بـ 430 دولار، ومن المتوقع أن يصل إنتاج المنطقة من المحصول إلى مليون طن، وأبدت استعدادها التام لاستلام كامل محصول القمح من المزارعين.

(خ ع/أ ب)

ANHA


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