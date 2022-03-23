استكمالاً لنهج فرض القيود وانتهاك الحقوق.. طالبان تغلق المدارس الثانوية للفتيات

وصرّح المتحدث باسم حركة طالبان، إنعام الله سمنكاني، "نعم هذا صحيح"، بدون إعطاء مزيد من التفاصيل، مؤكداً بذلك معلومات تفيد بأنه طلب من فتيات العودة إلى منازلهن، بحسب ما نقلته شبكة الحرة عن وكالة فرانس برس.

وخلال حصة درسية في صفّ في مدرسة زارغونا الثانوية للبنات في العاصمة كابول، دخل مدرّس وأمر التلميذات بالعودة إلى منازلهن، أثناء تغطية الوكالة.

وكانت الفتيات مبتهجات لعودتهن إلى المدرسة للمرة الأولى منذ سيطرة حركة طالبان على الحكم في منتصف آب / أغسطس الماضي. إلا أنهن أغلقن كتبهن ووضّبنَ أغراضهن وغادرن وهنّ يبكينَ.

وتمضي حركة طالبان قدماً في النيل من مكاسب المرأة الأفغانية وانتهاك حقوقها وفرض مزيد من القيود الصارمة عليها، إذ سبق وفرضت عليها حظراً على التنقل لمسافات طويلة أكثر من 72 كم باستخدام وسائل النقل دون مرافقة أحد أقربائهن الذكور، وكذلك منعت ظهورها في المسلسلات التلفزيونية والأفلام، وأمرت الصحفيات ومقدمات البرامج التلفزيونية بارتداء الحجاب كي يسمح لهن بالظهور على الشاشة، فضلاً عن تقيدهن بارتداء العباءة السوداء والنقاب.

وفي أيلول/ سبتمبر من العام الجاري، قررت الحركة إلغاء وزارة شؤون المرأة واستبدالها بوزارة "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر"، مما يشكل تهديداً على وضع المرأة وحقوقها في أفغانستان.

(ل د)