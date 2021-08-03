استكمال تطعيم الجرعة الثانية من لقاح كوفيد 19 في دير الزور

واستلمت اللجنة 4الاف جرعة، وباشرت اليوم، بتطعيم الكوادر الطبية والعاملين في القطاع الصحي العام والخاص في دير الزور وكبار السن والأشخاص المعرضين للإصابة أكثر.

ومن المقرر أن تستمر عملية التطعيم لـ 3 أيام، تبدأ من الساعة العاشرة صباحًا حتى الساعة الثانية عشر ظهرًا.

ويجري التطعيم في المشافي والمستوصفات والمراكز الصحية التالية: "مشفى البصيرة، مشفى السحيل، مشفى الفرات العام في ابو حمام ، مستوصف بلدة الجزرات، مستوصف بلدة الصور، مستوصف قرية أبو الحسن، المركز الصحي في قرية محيميد، المركز الصحي في بلدة ذيبان، المركز الصحي في قرية أبو حردوب، المركز الصحي في الطيانة، المركز الصحي في الكشكية، والمركز الصحي في الباغوز".

وهذا الجرعة الثانية هي الاخيرة من لقاح كورونا من ثم يعطى كل شخص وثيقة معترف بها دوليًّا تعفي حاملها من إلزامية تلقي اللقاح في حال السفر خارج سوريا.

وكان الرئيس المشترك لهيئة الصحة في شمال وشرق سوريا، جوان مصطفى، قد أكد لوكالتنا في الـ 29 من شهر أيار المنصرم، وصول 17500 لقاح، أرسلته منظمة الصحة العالمية إلى مناطق شمال وشرق سوريا.

ونوّه أن الأولوية في توزيع اللقاحات تعود للكادر الطبي في بادئ الأمر، وأن الكمية المرسلة كافية لتطعيم الكوادر الطبية. وقال: "لأنّ الكادر الطبي هم خط الدفاع الأول في مواجهة فيروس كورونا".

واستلمت هيئة الصحة في شمال وشرق سوريا من منظمة الصحة العالمية، لقاح استرازينيكا، إنتاج بريطاني، ومجرب في أوروبا وله نتائج إيجابية، فيما تلقت الهيئة أيضًا "دفعة أخرى أواخر شهر حزيران الجاري". بحسب جوان مصطفى.

(ث ع/سـ)

ANHA