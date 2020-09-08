استكمال مشروع تعبيد الشّوارع في الشّداديّ

بعد انتهاء مشروع الصرف الصحي في الأحياء الجنوبية بناحية الشدادي والأضرار التي طالت شارع الجامع الذي يعتبر أحد أهم الطرق الرئيسية في الناحية, نتيجة أعمال الحفريات وصيانة أنابيب الصرف الصحّي, باشرت بلدية الشعب في الناحية بعملية تعبيد الطرق.

نائب الرئيس المشترك لبلدية الشعب في ناحية الشدادي، حسام الطعّان قال: "بعد الانتهاء من عملية صيانة شبكات الصرف الصحّي في شارع الجامع, حصلت البلدية على موافقة من هيئة البلديات في إقليم الجزيرة بمد مجبول أسفلتي "زفت" على طول الشارع".

ويبلغ طول الطريق الذي تمّ تعبيده كيلومتراً واحداً بدئاً من الشارع العام في الناحية وصولاً إلى شارع الصناعة.

ونوّه الطعان، إلى أنّ "المشروع يعتبر استكمالاً لمشروع التعبيد الذي أطلقته بلدية الشعب في العام الفائت، والذي تأجّل بسبب الظروف الجوّية والحظر لمنع تفشي وباء كورونا".

ويُذكر أنّ بلدية الشعب في ناحية الشدادي أطلقت في الربع الأخير من العام 2019 مشروع تعبيد للشوارع الرئيسية في ناحية الشدادي بطول 6 كم، وكان يستهدف الشارع الرئيسي والملحق الجنوبي والشمالي في الناحية.

(ب د/هـ ن)

ANHA