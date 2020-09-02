واستخرجت اليوم الكتائب الهندسية التابعة لقوات الحكومة السورية وبإشراف مكتب العلاقات بقوّات سوريا الديمقراطية 42 جثّة من المقبرة الجماعية الثانية، والواقعة بالقرب من قرية خفية الوهب التابعة لناحية عين عيسى" جنوب غرب عين عيسى 6 كيلو متر".

وتعود هاتان المقبرتان لعناصر اللّواء 93 الذين تم تصفيتهم صيف 2014 على يد مرتزقة داعش، حيث تم استخراج 15 جثّة سابقاً، ليصبح عدد الرّفات التي عثر عليها اليوم في هاتين المقبرتين 57 جثّة.

وسلّم مكتب العلاقات العامة كافّة الجثث المستخرجة من المقبرتين لقوّات الحكومة السورية، وذلك بهدف إجراء فحوصات للتعرّف عليهم وتسليمهم فيما بعد لذويهم.

هذا وتم اكتشاف المقبرتين الجماعيتين في الـ 31 من شهر آب المنصرم بعد إبلاغ أهالي المنطقة القوى الأمنية بالناحية بوجود هاتين المقبرتين، المقبرة الأولى كانت في قرية الفرحانية، والمقبرة الثانية في قرية خفية الوهب، وهما على مقربة من بعضهما، حيث لا يبعدان عن بعض سوى 2 كيلو متر.

وتجدر الإشارة إلى أنّ هناك أكثر من مقبرة جماعية لعناصر اللّواء 93 في ريف الناحية، إلّا أنّه وحتّى اللّحظة لم يعثر سوى على 4 مقابر.

(إ)

ANHA