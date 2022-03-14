استخبارات الاحتلال التركي ومرتزقتها يختطفون 11 مواطناً من مقاطعة عفرين المحتلة

أكدت مصادر من المقاطعة المحتلة اختطاف 11 مواطناً من نواحي عفرين المحتلة، على يد الاحتلال التركي ومرتزقته، خلال الأيام الـ 10 الأخيرة بحجج وتهم واهية.

وذكرت أن الاستخبارات التركية اختطفت:

* هيفين طاري من أهالي قرية جقلا التابعة لناحية شيه.

* محمد نظمي نعسان (19) عاماً من أهالي قرية خلنيرة التابعة لناحية ماباتا.

* محمد محمد أوسو، ومحمود أحمد حاجي، ولقمان نوري مصطفى وهم من أهالي قرية كاخرة التابعة لناحية ماباتا.

كما قالت المصادر ذاتها أن مرتزقة "الشرطة العسكرية" الذين يعملون بأمر مباشر من الاستخبارات التركية اختطفوا:

* حجي إسماعيل (30) عاماً، من أهالي قرية كفر دلة التابعة لناحية جندريسه.

* خليل محمد رشيد (40) عاماً، وزوجته نازلية مصطفى، من أهالي قرية موساكو التابعة لناحية راجو.

* محمد خليل رشيد (38) عاماً، من أهالي قرية بليلكو التابعة لناحية راجو.

* آياز حسن زلخوكو (14) عاماً، من أهالي قرية بعدينا التابعة لناحية راجو.

* عارف حمدوش من أهالي قرية كفرجنة التابعة لناحية شرا.

وأشارت المصادر إلى أن الاستخبارات التركية ومرتزقتها اقتادوا المختطفين إلى أماكن مجهولة دون التمكن من معرفة مصيرهم.

هذا ويواصل الاحتلال التركي ومرتزقته منذ 4 سنوات ارتكاب الجرائم بحق السكان الأصليين لعفرين المحتلة بهدف تغيير ديمغرافيتها وترسيخ الاحتلال فيها واقتطاعها عن الأراضي السورية.

(ف إ/ س ر)

ANHA