استخبارات الاحتلال التركي تنقل المختطفين الكرد من سجن معراته إلى داخل أراضيها

أفادت مصادر من داخل مقاطعة عفرين المحتلة، بنقل استخبارات الاحتلال التركي ومرتزقة "الشرطة العسكرية"، المختطفين الكرد ويقدر عددهم بـ 45 مختطفاً من داخل سجن معراته إلى داخل الأراضي التركية، وذلك من معبر الحمام الحدودي مع تركيا في ناحية جندريسه.

وذكرت المصادر بأن المختطفين نقلوا إلى داخل الأراضي التركية؛ لأسباب مجهولة.

ويقع سجن معراته في قرية معراته غربي مركز مدينة عفرين بـ 5 كم، ويسجن فيه المئات من المختطفين الكرد والعرب، بينهم نساء من سكان عفرين الأصليين، وسط حراسة مشددة من قبل استخبارات الاحتلال التركي ومرتزقته.

(ج س/ف)

ANHA