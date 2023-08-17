استخبارات الاحتلال التركي تختطف أفراد أسرة كردية في إعزاز المحتلة

وبحسب المعلومات التي حصل عليها مراسلنا من مصدر، أن استخبارات الاحتلال التركي اختطفت الأسرة المؤلفة من أب وأم وطفلهم وابنة شقيق الأب، والذين ينحدرون من قرية عبودان في ريف ناحية بلبلة في عفرين المحتلة على حاجز" الشط" في مدينة إعزاز.

وبحسب المصدر فإن المختطفين هم :" الأم: ليلى أصلان محمد 43 عاماً، والأب: نضال هوريك حفطارو 50 عاماً ، وابنهم شيرزاد حفطارو 14 عاماً، وابنة شقيق نضال، هيفران يوسف حفطارو 14 عاماً".

المصدر الذي نقل الخبر أكد أن عملية الاختطاف كان مخططاً لها مسبقاً قبل وصولهم الحاجز، فيما لم يذكر أي معلومات حول الوجهة التي اقتيدوا إليها أو مصيرهم.

( ج س/ سـ)