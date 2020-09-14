استجابةً لشكاوى الأهالي ..تنفيذ مشروع شبكة مياه إلى حي الشيخ مقصود

ويعاني الأهالي القاطنون بشارع الزهور الواقع في القسم الغربي من حي الشيخ مقصود منذ سنوات من الضعف الشديد في ضخ المياه لمنازلهم.

ويعود سبب الضعف إلى الشبكات البدائية للمياه المركّبة بتلك المنطقة والبني التحتية المهترئة، فبادرت لجنة المياه التابعة لبلدية الحي بإمكانياتها المتوفّرة بالعمل على مشروع استجرار المياه من الخط الرئيسيّ المغذّي لمدينة حلب والمار من حيّ السكن الشبابي وتوصيله بالخط الرئيسي للحي.

وبدأت لجنة المياه منذ يومين بالعمل على المرحلة الأولى بحفر الخندق بطول 230 متراً لتمديد خط المياه، لتبدأ المرحلة الثانية بتوصيل خطوط نقل المياه ذات القطر 110 أنش، كما ويعمل 8 عمّال في هذا المشروع.

وبحسب مخطّط شبكات المياه في حي الشيخ مقصود، فإنّ مصدر المياه يأتي من ثلاث جهات، الشبكة الأولى تدخل إلى الحي من منطقة العوارض بالجهة الشرقية، الشبكة الثانية من حي الأشرفية بالجهة الغربية، والشبكة الثالثة من منطقة الشقيف بالجهة الشمالية، لكن مع ذلك تعاني بعض المناطق ضعف في ضخّ المياه للمنازل.

يقوم عمّال اللّجنة بربط الشبكة الجديدة بشبكة حي السكن الشبابي، بهدف ضخ المياه بشكل مستمر لتلك المناطق التي لا تصل إليهم المياه.

الإداري في لجنة المياه محمد سليمان قال إن المشروع يضمن إيصال المياه إلى "المنازل الواقعة في شارع الزّهور بالقسم الغربي من حيّ الشيخ مقصود، لأنّ تلك المناطق كانت مياههم ضعيفة، وسيتمّ حل المشكلة بنسبة 75 بالمية".

وناشد سليمان الأهالي بضرورة الالتزام والتوعية بعدم هدر المياه لأنّها تعتبر ثروة للحياة يجب المحافظة عليها.

(إ)