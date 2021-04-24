استجابة لمطالب المزارعين.. مديرية الزّراعة في هجين تكافح أسراب الجراد

بدعم من هيئة الاقتصاد في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، باشرت مديرية الزراعة في مدينة هجين برش مبيدات فطرية خاصة لمكافحة أسراب الجراد للقضاء على هذا الخطر الذي يهدد الغطاء النباتي في المنطقة.

وشارك في الحملة مديرية الزراعة في مدينة هجين وممثّلو مجلس الخطّ الشرقي واتّحاد الفلاحين وبلديات الشعب وفريق الإطفائية وأصحاب الحقول المتضرّرة.

حيث تمّ استخدام 14مرشّاً، 6 منها بمحرك ذاتيّ تعمل على الوقود، و 8 مرشّات تعمل على الجرار الزراعي وسيارات الإطفاء.

وستستمرّ هذه الحملة حتّى يتم القضاء على الجراد في جميع أماكن وجوده في الريف الشرقي.

والجدير بالذكر أنّ موجة الجراد هذه اجتاحت المحاصيل الزراعية في المنطقة مساء يوم الاثنين الماضي، وعبرت هذه الموجة من غرب نهر الفرات من جهة الحدود العراقية.

(ف ع/إ)

ANHA