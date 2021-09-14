استجابة لمطالب الأهالي.. البدء بتعبيد طريق الدرباسية الحسكة

باشرت صباح اليوم بلدية الشعب في ناحية الدرباسية بتعبيد الطريق العام الواصل بين ناحية الدرباسية ومدينة الحسكة، بدءاً من قرية جنازية بطول 18كم.

وبعد مناشدات الأهالي واستجابة لمطالبهم كثفت بلدية الشعب في الناحية جهودها للانتهاء من تعبيد طريق ناحية الدرباسية المؤدي إلى مدينة الحسكة قبل حلول فصل الشتاء.

كما عملت بلدية الشعب في الناحية على تعبيد الطرق الأساسية والفرعية في ناحية الدرباسية كشارع السوق، وطريق جامع الحاج سلطان، وطريق الكورنيش، شارع الجامع الكبير. وباشرت اليوم بتعبيد طريق الحسكة الدرباسية

أوضحت الرئيسة المشتركة لبلدية الشعب في ناحية الدرباسية رازية ابراهيم أنهم بدأوا اليوم بتعبيد طريق الحسكة- الدرباسية، وقالت: "منذ عامين نحاول تعبيد هذا الطريق ولكن لم تكن الإمكانات تسمح بذلك، وفي العام الماضي قمنا بتقشيطه لكن نظراً لفقدان مادة البيتومين وهي مادة أساسية في الزفت، تأجل هذا المشروع للعام الجاري".

وبينت رازية أنه "بعد تأمين هذه المادة بدأنا اليوم بتعبيد الطريق من قرية جنازية وصولاً إلى ناحية الدرباسية بمسافة 18 كم بتكلفة 110 آلاف دولار أمريكي، وتبلغ سماكته 7 سم منفوش و4 سم مضغوط".

وأكدت رازية في ختام حديثها أنهم سيبذلون كل جهدهم لتلبية جميع مطالب الأهالي وخدمتهم.

وبدورهم شكر مواطنو ناحية الدرباسية بلدية الشعب على هذه الخطوة الإيجابية.

هذا ومن المقرر أن تستمر عملية تعبيد طريق الحسكة الدرباسية حتى نهاية الشهر الجاري.

(أ حل)

ANHA