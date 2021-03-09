استهتار بسلامة المدنيين... الشرطة الروسية تصدم سيارة مدنية في الدرباسية

حادثة الاصطدام حصلت، اليوم، حيث كانت السيارة المدنية تقل 3 مدنيين، تسير عند مفرق قرية شيرك 13 كم غرب ناحية الدرباسية.

ووفق المعلومات، فإن المدرعة الروسية كانت ذاهبة لالتقاء قوات الاحتلال التركي للخروج في دورية مشتركة في ريفي الدرباسية وزركان.

واقتصرت خسائر الحادثة على المادية فقط، دون وقوع إصابات بشرية.

وبحسب شهادة صاحب السيارة، نزيه أوسكان، فإن سيارته كانت تبعد مسافة 5 أمتار عن المدرعة الروسية.

هذا ولم تأبه الشرطة الروسية بما فعلته، ولم تتوقف للتأكد من سلامة الموجودين في السيارة، بل أكملت طريقها لتلتقي مع قوات الاحتلال التركي.

(ب ح/هـ ن)

ANHA