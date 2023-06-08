استحداث هيئة البيئة بإقليم الجزيرة بعد فصلها عن هيئة الإدارة المحلية

عقد مجلس التشريعي في إقليم الجزيرة، اليوم، جلسته الرابعة في قاعة الاجتماعات بالمجلس التشريعي في مدينة عامودا .

حضر الجلسة الهيئة الرئاسية للمجلس التشريعي والهيئة الرئاسية للمجلس التنفيذي ومستشارة الإدارة الذاتية في إقليم الجزيرة "جيهان خليل" والرئيسة المشتركة للهيئة التنفيذية لمجلس سوريا الديمقراطية ، إلهام أحمد والرؤساء المشتركين لهيئات الإدارة الذاتية لإقليم الجزيرة، بالإضافة إلى حضور 98 من أعضاء المجلس التشريعي.

بدأت أعمال الجلسة بالوقوف دقيقة صمت إجلالا لأرواح الشهداء ومن ثم قراءة محضر الجلسة السابقة باللغات الثلاث/ الكردية والعربية والسريانية/ واستهلت الجلسة بقراءة تقارير أعمال المجلس التشريعي وتقيم الوضع السياسي من قبل الرئيسة المشتركة للهيئة التنفيذية لمجلس سوريا الديمقراطية، ثم مناقشة الوضع التنظيمي والإداري للمجلس.

وبموجب الكتب المرفوعة من المجلس التنفيذي للإدارة الذاتية في إقليم الجزيرة، تم المصادقة على تعين ، عبيدة محمد الصالح الزوبع رئيسا مشتركا لهيئة الشؤون الاجتماعية والعمل.

وبناء على الكتاب المرفوع من المجلس التنفيذي وبحسب قرار المجلس العام لشمال وشرق سوريا، تمت المصادقة على فصل البيئة عن هيئة الإدارة المحلية في إقليم الجزيرة واستحداث هيئة البيئة لإقليم الجزيرة.

كما تم التصويت على عضوية كل من وليدة بوطي ، عضوة منسقيه مؤتمر ستار بدلاً عن شكرية مراد، و جيهان حسن بدلاً، تاز باشا عن كتلة حركة المجتمع الديمقراطي.

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