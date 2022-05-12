وتجدد القصف الجوي الروسي على منطقة ما تسمى "خفض التصعيد" حيث استهدفت صباح اليوم، بغارة جوية منطقة منطف في ريف إدلب الجنوبي، دون معلومات عن خسائر بشرية، وسط تحليق لطائرات استطلاع روسية في أجواء جبل الزاوية.

في سياق متصل، قصفت قوات حكومة دمشق مناطق في محور كبانة بجبل الأكراد في ريف اللاذقية الشمالي، بالتزامن مع استهدافات متبادلة بالرشاشات الثقيلة مع مرتزقة الاحتلال التركي على محاور المنطقة، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وكان المرصد السوري رصد أمس، تنفيذ الطيران الحربي الروسي لغارتين اثنتين على حرش بينين ضمن القطاع الجنوبي من الريف الإدلبي، دون معلومات عن خسائر بشرية، كما قصفت قوات حكومة دمشق بأكثر من 20 قذيفة صاروخية مناطق في محور كفر نوران بريف حلب الغربي.

(د ع)