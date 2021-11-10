استهدافات متبادلة جنوب إدلب وقوات دمشق تقصف أرياف حلب وحماة واللاذقية

وشهدت محاور التّماس بين قوات حكومة دمشق ومرتزقة تركيا في الفطيرة جنوب إدلب، ومحيط سراقب وشرقها، استهدافات متبادلة بالرشاشات الثقيلة والمتوسطة، بين قوات حكومة دمشق والمسلحين الموالين لها من جانب، ومرتزقة تركيا من جانب آخر، بعد منتصف ليل الثلاثاء-الأربعاء.

كما قصفت قوات حكومة دمشق مناطق في محيط قرية كفر نوران بريف حلب الغربي، ومناطق أخرى في سهل الغاب شمال غرب حماة ومحور كبانة في جبل الأكراد بريف اللاذقية الشمالي، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وتزامن القصف مع تحليق متواصل لطيران الاستطلاع الروسي في أجواء إدلب منذ ساعات وحتى اللحظة.

ويوم أمس، استهدفت قوات حكومة دمشق والمسلحين الموالين لها، بالرشاشات الثقيلة آلية هندسية لقوات الاحتلال التركي، أثناء قيامها برفع سواتر ترابية على محور بلدة آفس قرب محاور مدينة سراقب في ريف إدلب، حيث انسحبت الآلية بدون وقوع إصابات.

وترفع قوات الاحتلال التركي سواتر ترابية وخنادق طويلة قرب محاور القتال في قرية آفس ومحاور مدينة سراقب في ريف إدلب، تحسبًّا لأي هجوم برّي لقوات حكومة دمشق نحو ما تبقى من محافظة إدلب.

(ح)