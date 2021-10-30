استهدافات متبادلة بين قوات حكومة دمشق ومرتزقة تركيا في ريف إدلب

وجرت استهدافات متبادلة بالرشاشات المتوسطة والثقيلة على محور الرويحة في ريف إدلب الجنوبي، بين مرتزقة تركيا من طرف وقوات حكومة دمشق والمجموعات الموالية لها من طرف آخر، كما قصفت الأخيرة مناطق في سان بريف إدلب الشرقي، وكفر تعال في ريف حلب الغربي، وفق ما أفاده المرصد السوري لحقوق الإنسان.

ومساء أمس، استهدف مرتزقة تركيا بصاروخ موجّه، "تركساً" لقوات حكومة دمشق كان يرفع السواتر في قرية ميزناز غرب حلب، ما أدى إلى إعطابها.

كما جرى أمس، قصف متبادل بالأسلحة الثقيلة في ريف إدلب، إذ استهدفت مدفعية الاحتلال التركي الموجودة شرق مدينة سرمين مواقع لقوات حكومة دمشق في مدينة سراقب، بينما قصفت الأخيرة محيط نقطة تابعة للاحتلال التركي في قرية سان غرب مدينة سراقب.

(د ع)