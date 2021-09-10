استهدافات متبادلة بين قوات حكومة دمشق ومرتزقة تركيا في ريف إدلب الجنوبي

وقصفت قوات حكومة دمشق بعد منتصف ليل الخميس – الجمعة، وصباح اليوم، مناطق في الفطيرة وأطرافها وفليفل وبينين بجبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي، بحسب ما أفاده المرصد السوري لحقوق الإنسان.

كما أصيب 4 أشخاص في قصف صاروخي نفذته قوات حكومة دمشق بعد منتصف الليل على مدينة أريحا جنوبي إدلب.

في حين شهد محور فليفل استهدافات متبادلة بالأسلحة الرشاشة الثقيلة منها والمتوسطة، بين قوات حكومة دمشق والمجموعات الموالية لها من جهة، ومرتزقة "الفتح المبين" من جهة أخرى، دون معلومات عن خسائر بشرية.

وكان المرصد رصد أمس تجدد الغارات الجوية من المقاتلات الروسية على المنطقة المسماة "خفض التصعيد" مستهدفة محور الخضر في جبل الأكراد شمالي اللاذقية، تزامن ذلك مع تحليق لطيران الاستطلاع الروسي في أجواء ريفي إدلب الجنوبي واللاذقية والشمالي.

(د ع)