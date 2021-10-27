ودارت استهدافات متبادلة، بعد منتصف ليل الثلاثاء - الأربعاء وفجر اليوم، بالرشاشات المتوسطة والثقيلة بين قوات حكومة دمشق والمجموعات الموالية لها من جهة ومرتزقة تركيا من جهة أخرى على محاور التّماس في جبل التركمان بريف اللاذقية الشمالي، وفق ما أفاده المرصد السوري لحقوق الإنسان.

كما استهدفت مرتزقة تركيا بقذائف الهاون مواقع لقوات حكومة دمشق في محور أورم الكبرى في ريف حلب الغربي.

وكذلك قصفت الأخيرة أماكن في سفوهن والفطيرة وفليفل والبارة ضمن القطاع الجنوبي من الريف الإدلبي، دون معلومات عن خسائر بشرية، وسط تحليق لطيران الاستطلاع في أجواء المنطقة.

ويشار إلى أن قوات الحكومة السورية والطيران الحربي الروسي، كثفوا من قصفهم لمنطقة خفض التصعيد في الفترة الأخيرة، كما أرسلت قوات حكومة دمشق تعزيزات عسكرية إلى المنطقة، وسط حديث عن عملية عسكرية لقوات دمشق في المنطقة المسماة "خفض التصعيد".

(د ع)