استهدافات متبادلة بين قوات حكومة دمشق ومرتزقة الاحتلال التركي في ريف إدلب

وجرى، اليوم الإثنين، استهدافات متبادلة بالرشاشات الثقيلة والمتوسطة، بين قوات حكومة دمشق والمجموعات الموالية لها من طرف، ومرتزقة تركيا من طرف آخر تركزت على محاور فليفل والفطيرة وبينين بريف إدلب الجنوبي، وفق ما أفاده المرصد السوري لحقوق الإنسان.

ويأتي ذلك بالتزامن مع تحليق مستمر لطيران الاستطلاع في أجواء إدلب.

وأشار المرصد أمس، إلى أن الطائرات الحربية الروسية شنت 3 غارات على ريف إدلب الغربي، حيث استهدفت محيط معمل السكر في مدينة جسر الشغور، وأطراف قرية الكفير في الريف الجنوبي للمدينة ويأتي ذلك لليوم الثاني على التوالي بعد توقف الغارات الروسية منذ 19 تشرين الأول/ أكتوبر.

(د ع)