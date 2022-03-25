استهدافات متبادلة بين قوات دمشق ومرتزقة الاحتلال التركي في ريف اللاذقية

وشهدت محاور في جبل الأكراد بريف اللاذقية الشمالي، استهدافات متبادلة بالرشاشات الثقيلة والمتوسطة، بين قوات حكومة دمشق من طرف، ومرتزقة الاحتلال التركي من طرف آخر، كما قصفت قوات حكومة دمشق مناطق في محور كبانة بجبل الأكراد، وفق ما أفاده المرصد السوري لحقوق الإنسان.

على صعيد متصل، تعرضت أماكن في الفطيرة وفليفل وسفوهن والبارة وبينين في جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي، لقصف صاروخي من قبل قوات حكومة دمشق، دون معلومات عن خسائر بشرية.

وأول أمس، نفذت قوات حكومة دمشق قصفاً صاروخياً طال قرية الواسطة في ريف حلب الغربي، ما أدى إلى إصابة شخص بجراح، كما استهدفت بالقذائف الصاروخية والمدفعية والرشاشات الثقيلة، مناطق في فليفل وبينين وأطراف البارة والفطيرة بجبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي.

(د ع)