واستهدف مرتزقة الاحتلال التركي مواقع تابعة لقوات حكومة دمشق في محور تل البركان بريف اللاذقية الشمالي، بالقذائف الصاروخية، بحسب ما أفاده المرصد السوري لحقوق الإنسان.

في حين، قصفت قوات حكومة دمشق مناطق في الفطيرة وسفوهن وفليفل وبينين بجبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي، دون معلومات عن خسائر بشرية، كما حلقت طائرات استطلاع روسية في أجواء جبل الزاوية وسهل الغاب وجبل الأكراد.

ويوم أمس، شهدت أجواء منطقة معرة مصرين بريف مدينة إدلب تحليقاً لطيران استطلاع "مذخر"، تزامن معه استهداف المرتزقة مواقع لقوات حكومة دمشق في محور كفروما ضمن القطاع الجنوبي من الريف الإدلبي.

(ل د)