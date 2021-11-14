وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن مرتزقة تركيا استهدفت مواقع لقوات حكومة دمشق في بلدة كفر بطيخ بريف إدلب الشرقي، دون ورود أنباء عن خسائر بشرية إلى الآن.

في حين قصفت قوات حكومة دمشق محاور التّماس مع المرتزقة في جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي، وذلك في إطار الاستهدافات اليومية المتبادلة بين الطرفين ضمن منطقة ما تسمى "خفض التصعيد".

وأشار المرصد السوري أمس، إلى أن اشتباكات بالأسلحة المتوسطة والثقيلة، اندلعت بين قوات حكومة دمشق من جهة، والمرتزقة من جهة أخرى، على محاور كفر عمة والفوج 46 وأورم الصغرى، كما قصفت قوات حكومة دمشق بقذائف المدفعية الموجهة ليزرياً “كراسنوبول”، محيط بلدة تفتناز شرق مدينة إدلب.

واندلعت حرائق تم إخمادها، أمس نتيجة سقوط قذائف على جبل التركمان بريف اللاذقية، مصدرها قوات حكومة دمشق المتمركزة في التلال والمراصد العسكرية.

(ل د)