استهداف قافلة دبلوماسية استرالية بالقرب المنطقة الخضراء في بغداد

قال مصدر أمني أن "عبوة ناسفة محلية الصنع كانت موضوع على الطريق المؤدي إلى المنطقة الخضراء، انفجرت أثناء مرور عجلات (سيارات) تابعة للسفارة الأسترالية في بغداد"، بحسب شبكة السومرية.

وأضاف، أن "الانفجار أسفر عن أضرار بالسياج الأمني للطريق، فضلاً عن تضرر إحدى عجلات (سيارات) رتل السفارة الأسترالية"

ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات.

ووقع الانفجار وسط جهود البعثة الدبلوماسية الأسترالية للتوسط بين رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر والإطار التنسيقي المتنافسين، وفقاً لمسؤولين أمنيين، لإنهاء واحدة من أسوأ الأزمات السياسية في العراق في السنوات الأخيرة.

ولم ينجح رئيس الوزراء المؤقت مصطفى الكاظمي في محاولة حث الجماعات المتنازعة إلى تسوية. وامتنع حزب الصدر عن حضور اجتماع عقده الكاظمي الأسبوع الماضي.

وعلى الرغم من الانفجار، تمكنت القافلة الأسترالية من دخول المنطقة الخضراء.

وكان أتباع الصدر وخصومه السياسيون، من الإطار التنسيقي، على خلاف منذ بعد الانتخابات البرلمانية التي أجريت العام الماضي.

(د ع)