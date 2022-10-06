استهداف ناحية زركان وقراها بأكثر من 100 قذيفة مدفعية ليلة أمس

لليوم الثالث على التوالي شهدت ناحية زركان التابعة لمقاطعة الحسكة في شمال وشرق سوريا، يوم أمس الأربعاء، قصفاً مدفعياً عنيفاً من قبل جيش الاحتلال التركي ومرتزقته، وطالت القذائف معظم القرى الواقعة على خطوط التماس، بالإضافة إلى استهدافها المنشآت العامة في مركز الناحية.

وأفاد مراسلنا من ناحية زركان بأنه في تمام الساعة الـ8:50 مساء أمس، قصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته قرية الأسدية الواقعة شمال ناحية زركان، وتوسع القصف ليطال قرية البوبي في الجهة ذاتها، ومركز ناحية زركان، ليطال فيما بعد الريف الجنوبي للناحية مركزاً على قرى "خربة الشعير، بنجة، وتل الورد، ما أسفر عن أضرار مادية في ممتلكات المواطنين.

ولفت مراسلنا إلى أن الاحتلال التركي استهدف أيضاً مبنى بلدية الشعب في مركز الناحية ومطحنة السفارنة في الجهة الجنوبية للناحية، ما أدى إلى إلحاق أضرار مادية بهما.

ونقلاً عن القادة الميدانين في خطوط التماس، فإن الناحية استُهدفت ليلة أمس، بأكثر من 100 قذيفة، بينها 65 استهدفت مركز الناحية.

(أم)

ANHA