استهداف متبادل بين قوات حكومة دمشق ومرتزقة الاحتلال في ريفي حلب الشمالي والغربي

ونقل مراسلنا، عن مصادر محلية، أن قوات حكومة دمشق المتمركزة في بلدتي نبل والزهراء، استهدفت قاعدة ونقاط للاحتلال التركي ومرتزقته في قرية شيخ سليمان وبلدة دارة عزة المحتلة بريف حلب الغربي.

المصادر ذاتها أكدت وقوع قتلى وجرحى جراء الاستهداف دون ذكر تفاصيل أكثر عن عددهم.

بالتزامن مع ذلك، أفاد مصدر محلي لمراسل وكالتنا، أن نقاط لقوات حكومة دمشق في بلدتي نبل والزهراء تتعرض لقصف صاروخي ينفذه مرتزقة الاحتلال التركي.

هذا واستهدف ظهر اليوم، مرتزقة الاحتلال التركي بصاروخ موجه حافلة مبيت لعناصر اللجان الشعبية من بلدتي نبل والزهراء في قرية عينجارة بريف حلب الغربي، مما ادى لمقتل وإصابة 12 عنصراً وإصابة 14أخرين.

(ف أ/سـ)

ANHA