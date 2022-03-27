استهداف جديد في درعا.. مقتل شابين على يد مجهولين بالريف الشمالي

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بوقوع حادثة جديدة ضمن سلسلة الفلتان الأمني المستشري ضمن مدينة درعا في الجنوب السوري، إذ استهدف مسلحون مجهولون بالرصاص شابين اثنين في مدينة الصنمين بريف درعا الشمالي، الأمر الذي أدى إلى مقتلهما على الفور.

ولا تزال مدينة درعا تشهد توترات أمنية بين الفينة والأخرى وفوضى رغم ما تسمى "التسويات والمصالحات" التي أجرتها حكومة دمشق في المدينة ولمرتين الأولى بعد عام 2018 والثانية عام 2021، إذ تزايد معدل الاستهدافات بشكل كبير مع بداية العام الحالي، بعضها يطال عناصر من قوات دمشق والأجهزة الأمنية التابعة لها وبعضها يطال المدنيين أو المسلحين المحليين السابقين ممن أجروا التسويات.

وبلغت حصيلة الاستهدافات في درعا، منذ مطلع شهر كانون الثاني/ يناير، وفقاً لتوثيقات المرصد، 104 استهداف جرت جميعها بطرق وأساليب مختلفة، وتسببت بمقتل 85 شخصاً، هم: 45 من المدنيين، و30 من العسكريين التابعين لحكومة دمشق والمتعاونين مع "الأجهزة الأمنية" وعناصر "التسويات"، و5 من المسلحين المحليين السابقين ممن أجروا "تسويات" ولم ينضموا لأي جهة عسكرية بعدها، ومرتزق سابق في داعش و3 مجهولي الهوية وعنصر من المسلحين الموالين لروسيا.

(د ع)