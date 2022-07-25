استهداف النساء القياديات بدافع المجزرة والانتقام

هاجمت مسيرة تابعة للدولة التركية المحتلة في 22 تموز سيارة على طريق قامشلو. وأدى هذا الهجوم إلى استشهاد إحدى قيادات وحدات حماية المرأةYPJوقسد جيان تولهلدان والقائدة العامة لقواتYAT . والقائدة روج خابور. وعضوة قوات YAT. بارين بوتان. حيث كن يشاركن في منتدى الذكرى العاشرة للثورة في قامشلو. حيث تم استهدافهن عند خروجهن من الملتقى.

يتم استهداف النساء اللواتي حاربن داعش من قبل أصحاب داعش. تقوم الدولة التركية المحتلة اليوم بإتمام العمل الذي لم يستطع داعش إتمامه بطائراتها المسيرة وبموافقة التحالف الدولي. في الذكرى الـ10 لثورة 19 تموز تم استهداف النساء المناضلات اللواتي حمين شعب المنطقة من الإرهاب بهجوم جبان.

وأصدرت القيادة العامة لوحدات حماية المرأة يوم 23 تموز بياناً حول استشهاد القياديات الثلاثة . وشاركت هذه المعلومات عن هوية الرفيقات الثلاثة:

القائدة الشهيدة جيان تولهلدان

قائدة وحدات مكافحة الإرهاب(YAT) جيان تولهلدان الاسم الحقيقي (سلوى يوسف) تولد عام 1980 في مدينة عفرين. إحدى مؤسسات وحدات حماية المرأة. عملت من بداية ثورة 19 تموز بدءاً من تنظيم الشعب، وتأسيس YXG وإلى تشكيل YPJ وأعمال YAT. شاركت الرفيقة جيان في القتال ضد مرتزقة داعش الذي كان قد أصبح كابوساً للإنسانية في 2013 في سري كانيه وحاربت ضد مرتزقة النصرة في الشيخ مقصود والشدادي، منبج وحتى دير الزور في حملة القضاء على داعش . حاربت وشاركت في جميع حملات التحرير مع قوات التحالف. كما حصلت الشهيدة جيان على شهادة تقدير في مدينة السليمانية نتيجة نضالها ضد داعش.

القائدة روج خابور كانت قدوة في حملات التحرير

القيادية الشهيدة روج خابور، الاسم الحقيقي (جوانا حسو) تولد عام 1992 في عائلة وطنية في الدرباسية. تصبح في وقت قصير صاحبة تجربة في ثورة 19 تموز وتصبح امرأة ثورية بفلسفة حرية المرأة وصاحبة إرادة وقوة. وشاركت مع قوات التحالف في حملات التحرير.

إرادتها كانت تخيف العدو

الشهيدة بارين بوتان، الاسم الحقيقي (روها بشار) تولد عام 2003 في الشهباء، وترعرعت في عائلة وطنية. بعمرها الشاب تأثرت بثورة روج آفا بطموحها للحرية وانضمت إلى صفوف YPJ ناضلت الشهيدة بارين ضد هجمات واحتلال الدولة التركية بحقد وإرادة.

الشهيدة جيان تولهلدان: لم تسمح أخلاقنا أن نصمت

كانت الشهيدة جيان تولهلدان قائدة عملية الإنسانية والأمن التي بدأتها قوى الأمن الداخلي في 28 آذار في مخيم الهول. لقد أجرت وكالتنا مقابلة مع القائدة جيان تولهلدان أثناء تغطية عملية الإنسانية والأمن.

ذكرت الشهيدة جيان تولهلدان في المقابلة أنهم تمسكوا حتى الآن وقالت:" كفى لهذا التهمي،. تركوا هذا العبء علينا وحدنا. ونستطيع أن لا نؤديه لكن أخلاقنا الإنسانية لا تسمح لنا بذلك. المخيم مخبأ تحت اسم المدنيين ولكن جميع منظمات داعش موجودة هناك. لقد تأسست في المخيم محاكم شرعية ومدارس تعليم فكر داعش ولجان قتل والحسبة. وهذا يوضح خطورة هذا المخيم."

كلمات الشهيدة جيان تولهلدان من ملتقى ثورة المرأة

في ملتقى ثورة المرأة في جامعة روج آفا في مدينة قاملشو الذي نظم في الـ 22 من الشهر الجاري. قادت الشهيدة جيان تولهلدان الجلسة الأولى عن دور YPJفي حماية ثورة المرأة وتطويرها.

وهنأت الشهيدة جيان تولهدان لجميع النساء وشهداء الحرية بإقامة الملتقى. وقالت:" جميع المجتمعات أصحاب تاريخ مليء بشخصيات نسائية مناضلة وقيادية وإحداها مقاومة ثورة روج آفا والتي بدأت بقيادة الشهيدات سارا، ارشين, روكسان وتولهلدان وروهمان. لقد ضحت المناضلات بأرواحهن من أجل تخليص المجتمع من الذهنية المتطرفة والسلطة الأبوية."

وفي الملتقى هكذا شرحت الشهيدة جيان تولهلدان هدف YPJ الرئيسي:" هدفنا هو حماية المجتمع وجغرافية سوريا من المرتزقة. لقد حمت مقاتلات YPJ المجتمع من الذهنية المتطرفة والمتخلفة وسياسة الدولة التركية التي تحرم المرأة من جميع حقوقها المشروعة."

وصيتها لجميع النساء

ذكرت الشهيدة القائدة جيان تولهلدان التضحيات التي تم تقديمها من أجل حرية المرأة وتركت وصيتها من أجل جميع نساء شمال وشرق سوريا:" في طريق الثورة الطويل، ضحى الآلاف من المقاتلين بأرواحهم . التفوا حول أرضهم وأثبتوا أنفسهم في جبهات القتال دون أن يفرقوا بين المكون والجغرافية. نحن نؤمن بأننا سننتصر وسنحقق مشروع الأمة الديمقراطية في المنطقة. أولاً يطلب من النساء أن يناضلن من أجل أن تخلق مبادئ و أساسيات الحماية في كل شخصية في المجتمع."

النساء القياديات اللواتي استهدفن بهدف المجزرة

ليست هذه المرة الأولى التي يتم فيها استهداف النساء المناضلات من قبل المحتلين. بعد هزيمة داعش أصبحت النساء القياديات أولى أهداف الاحتلال التركي. النساء اللواتي لعبن دوراً في بناء ثورة روج آفا وبذلن جهداً كبيراً فيها استشهدن نتيجة هجمات طائرات مسيرة هن:

*في 23 حزيران عام 2020 استهدفت الطائرات المسيرة التابعة للدولة التركية المحتلة عضوات منسقية مؤتمر ستار لمنطقة الفرات في قرية حلنج في كوباني مما أدى إلى استشهاد زهرة بركل، هبون ملا خليل, وصاحبة البيت أمينة ويسي.

*في 19 آب عام 2021 تم استهداف المجلس العسكري في تل تمر بواسطة طائرات مسيرة مسلحة. وأدى الهجوم إلى استشهاد القيادية العامة لـYPJ وعضوة القيادة العامة لقسد سوسن بيرهات (سوسن محمد)

في 21 نيسان من هذا العام استهدفت طائرة مسيرة سيارة في كوباني على طريق ايدق- تختك مما أدى إلى استشهاد 3 مقاتلات YPJ دلار حلب و روناهي كوباني وجيهان نضال علي.

في 30 أيار من هذا العام استهدفت طائرة مسيرة تابعة للدولة التركية المحتلة عربة في مدينة قامشلو وأدى الهجوم إلى استشهاد مقاتلة YPJ مزكين بوتان والشخصية الوطنية كسرا ملك. كما أصيبت المقاتلة دجلة جودي وهيفيدار درباسية بجروح بليغة.

*في 2 تموز من هذا العام في الرقة استشهدت القيادية في قسد سيهام مسلم(مزكين كوباني) نتيجة هجوم بطائرة مسيرة للدولة التركية المحتلة.

الدول الأوروبية والتحالف شركاء في الجريمة

تشن الدولة التركية المحتلة منذ عام 2021 وحتى الآن هجماتها بالطائرات المسيرة.

تصنع مسيرات الاحتلال من قبل الرئيس التركي أردوغان وشركات العائلة. وقتل حتى الآن مئات المواطنين في باشور وباكور وروج آفا بهجمات هذه الطائرات, ومن دون شك الدولة التركية تنفذ هذه الهجمات بموافقة القوى الدولية التي تسيطر على المجال الجوي لمنطقة شمال وشرق سوريا. كما أن الدول الأوروبية شريكة في هذه المجازر ببيعها قطع السلاح.

YPJ وقسد يتعهدون بالانتقام

أعلنت رئيسة وزراء ألمانيا السابقة أنجيلا ميركل موافقة تصدير 33 بضاعة عسكرية وطائرات مسيرة إلى نظام أردوغان. أوضحت أبحاث خبراء أن إنتاج الصواريخ تم من قبل 5 شركات أوروبية , ويتم إنتاج الصواريخ بشكل أساسي في الولايات المتحدة الأمريكية وانكلترا وألمانيا. إن هذه الدول الأوروبية شريكة في كل الجرائم التي ترتكبها الدولة التركية المحتلة في شمال وشرق سوريا بواسطة هذه الطائرات.

إن الدولة التركية المحتلة والمرتزقة التابعين لها والذين يكررون تهديداتهم باحتلال مناطق شمال وشرق سوريا يريدون هزيمة ثورة المرأة من خلال هذه الاغتيالات. وضد هذا الهجوم الجبان, عاهد تلامذة القيادات النسائية بالانتقام لقياداتهن ورفيقاتهن من المحتلين والخونة.

(ر)

ANHA