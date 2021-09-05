استهداف المرتزقة لشبكة الكهرباء يحرم زركان و45 قرية من التيار الكهربائي

منذ وصول الاحتلال التركي ومرتزقته لمشارف تل تمر، والجرائم بحق أهالي المنطقة مستمرة، وبشكلً خاص من خلال استهدافه للمنشآت الحيوية مثل التيار الكهربائي بشكلً متواصل.

ويعاني أهالي وسكان أكثر من 45 قرية وسكان بلدة زركان من انقطاع التيار الكهربائي عنها منذ أكثر من شهر، وذلك نتيجة الاستهداف المباشر لشبكة الكهرباء من قبل المرتزقة.

وذكر الرئيس المشترك لمركز كهرباء تل تمر فهد سمعيلة لوكالتنا " في الـ 29 من الشهر السابع قمنا بصيانة خط 20 ك.ف الذي يمد قرى ناحية زركان ومركز البلدة بالكهرباء"، وأضاف " ولكن بعد عدة ساعات تم استهداف الخط ذاته من قبل الاحتلال ومرتزقته مما تسبب بقطع التيار الكهربائي عن أكثر من 45 قرية ومركز البلدة".

ومع وجود المرتزقة على مقربة من الأماكن المتضررة جراء القصف، يصعب على فرق الصيانة الوصول إليها.

ولفت سمعيلة" تم استهداف خط زركان 20ك.ف، قبالة قرية الدردارة، وحاولنا صيانة الخط ولكننا لم نستطع كون مكان العطل يبعد عن نقاط المرتزقة في تلة المناخ بمسافة 400 متر".

نعمل على إيصال الكهرباء إلى زركان بأسرع وقت

وأضاف سمعيلة" نحن كمركز كهرباء تل تمر قمنا بإحصائية الأضرار في كلً من قرية خربة الشعير وتل الورد والشيخ علي، وذلك نتيجة استهدافها من قبل الاحتلال ومرتزقته، ولكن لصيانة تلك الأعطال يجب التنسيق مع القوات الضامنة (الروسية) للصيانة تلك الأعطال بسبب استهدافنا من قبل الاحتلال ومرتزقته".

منوهاً" نحن كمركز كهرباء تل تمر نعلم مدى معاناة أهالي تلك القرى نتيجة انقطاع التيار الكهربائي والتي من خلالها تتسبب بقطع المياه".

وتابع الرئيس المشترك لمركز كهرباء تل تمر "نحن نحاول بشكلً جاهد صيانة الأعطال المتواجدة في تلك المنطقة، ونعمل على التنسيق مع الجهات المعنية لنستطيع الوصول إليها بأقرب وقت".

أكثر من 60 مرة تم استهداف خطوط الكهرباء

وكشف سمعيلة عن عدد المرات التي جرى فيها استهداف خطوط التيار الكهربائي" منذ دخول الاحتلال التركي ومرتزقته إلى المنطقة ونحن نعاني من انقطاع التيار الكهربائي بسبب استهدافها بشكلً مباشر من قبل الاحتلال التركي ومرتزقته، بحيث تم قطعها أكثر من 60 مرة إلى الآن".

(م)

ANHA