استهداف المنطقة الخضراء في بغداد بصاروخ كاتيوشا

وقالت مصادر إن منظومة الدفاع الصاروخية "سي رام" الأميركية تصدت للهجوم الصاروخي على السفارة الواقعة في المنطقة الخضراء.

وفي سياق متصل، أعلن الجيش العراقي عن العثور على سبعة صواريخ كاتيوشا مع منصات موجهة نحو المنطقة الخضراء، وسط بغداد، ولم تتبنّ أية جهة حتى الآن المسؤولية عن إطلاق الصاروخ، بحسب شبكة العربية.

وتزايدت وتيرة الهجمات ضد الأميركيين منذ مقتل كل من قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، والقيادي بهيئة الحشد الشعبي العراقية أبو مهدي المهندس، في غارة جوية أميركية ببغداد في 3 يناير/كانون الثاني الماضي.

وتتهم واشنطن كتائب حزب الله العراقي وفصائل أخرى مقربة من إيران بالوقوف وراء الهجمات.

(ش ع)