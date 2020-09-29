استهداف البعثات الدبلوماسية في العراق على طاولة اجتماع عدد من السفراء العرب

وقالت المصادر ذاتها إنه: "لم يحدد وقت معين للاجتماع، لكن من المقرر أن يخرج بموقف موحد تجاه الاستهدافات الأخيرة، ويطالب الحكومة العراقية بضرورة حماية السفارات والبعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية ومطالبتها أيضًا بملاحقة خلايا الكاتيوشا".

وفي السياق ذاته، شدد متحدث باسم الخارجية الأميركية على أن الولايات المتحدة لن تتسامح مع التهديدات الموجهة للأميركيين، ولن تتردد في اتخاذ أي إجراء تراه ضروريًّا للحفاظ على سلامتهم.

ورفض المتحدث التعليق على التقارير التي تحدثت عن عزم الولايات المتحدة إغلاق سفارتها في بغداد، في حين أكد على أن تصرفات "الجماعات الخارجة عن القانون والمدعومة من إيران" وفقًا لوصفه تظل أكبر رادع للاستقرار في العراق.

واعتبر المتحدث باسم الخارجية الأميركية أنه من غير المقبول أن تطلق هذه الجماعات صواريخ على السفارة الأميركية وتهاجم الدبلوماسيين وتهدد القانون والنظام في العراق.

إلى ذلك، وفي سياق متصل، أمر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بحجز القوة الأمنية المسؤولة عن تأمين منطقة حي الجهاد في العاصمة بغداد بعد انطلاق صواريخ كانت أطلقتها مجموعات لاستهداف مطار بغداد وسقطت على منزل سكني لتقتل سبعة مدنيين.

وطالب الكاظمي جميع الأجهزة الأمنية بضرورة تكثيف جهودها الاستخبارية لإحباط ممارسات العصابات التي تعبث بأمن العراق ومحاسبتها.

وكان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، حذر من إقدام بلاده على إغلاق سفارتها في العاصمة العراقية، بغداد، في حال استمرار "المجموعات المدعومة من إيران" باستهدافها، وذلك في اتصال هاتفي جمعه بالرئيس العراقي، برهم صالح، الأحد الماضي.

(ي م)