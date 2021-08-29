استهداف أكبر قاعدة عسكرية في اليمن ونحو 90 قتيلًا وجريحًا

ونقلت شبكة العربية عن مصادر عسكرية في اليمن أن الحوثيين استهدفوا، صباح اليوم الأحد، قاعدة العند العسكرية في محافظة لحج اليمنية، ما أدى إلى مقتل 30 شخصًا.

وأوضح محمد النقيب المتحدث باسم المنطقة العسكرية الرابعة لوكالة فرانس برس أن الهجوم نفذ بصواريخ وطائرات مسيّرة استهدف أكبر قواعد البلاد العسكرية جنوب اليمن.

كما أضاف أن عدد القتلى بلغ أكثر من ثلاثين و56 جريحًا على الأقل، في حصيلة أكدها أيضًا مصدر طبي عسكري. وتابع مرجحًا ارتفاع عدد القتلى، لاسيما أن عمال الإنقاذ ما زالوا يمشطون المكان.

فيما أظهرت مشاهد من داخل مستشفى ابن خلدون في محافظة لحج جثثًا متفحمة، وصل عددها إلى أكثر من 25، بالإضافة إلى عشرات الجرحى.

في حين لا تزال سيارات الإسعاف تنقل مزيدًا من الجثث والجرحى إلى المستشفيات.

وكان سكان محليون ذكروا سابقًا أن دوي عدة انفجارات سمعت في منطقة العند التي تقع على بعد نحو 60 كيلومترًا شمال مدينة عدن الساحلية الجنوبية.

كما قال سكان آخرون في مدينة تعز وسط البلاد، إنهم سمعوا دوي إطلاق صواريخ باليستية من قاذفات في الضواحي الشرقية للمدينة التي تخضع لسيطرة الحوثيين.

ويذكر أن قاعدة العند تعد الأكبر في البلاد، وكانت استهدفت أوائل العام 2019، بطائرة مسيّرة إيرانية الصنع، خلال عرض عسكري، ما أدى في حينه إلى مقتل 6 عناصر من الجيش اليمني وجرح 20. فيما توفي لاحقًا اللواء صالح الزنداني، نائب رئيس الأركان في الجيش اليمني، متأثرا بإصابته وقتذاك.

وتعتبر إحدى القواعد الجوية العسكرية التاريخية التي أسسها البريطانيون في اليمن، وتقع شمال مدينة الحوطة عاصمة لحج، وتبعد عن مدينة عدن مسافة 60 كيلومترًا.

(ش ع)