استغل حظر التجوال وابتكر عنفة صغيرة لتوليد الكهرباء من مياه النهر

مع انتشار وباء كورونا في العالم، أصدرت الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا قراراً بحظر التجوال لدرء انتشار هذا الوباء في المنطقة.

وفي ظل التزام الأهالي بالقرار والمكوث في منازلهم، استغل المواطن محمود أحمد من قرية عابرة فرصة المكوث في المنزل وابتكر عنفة مائية لتوليد الكهرباء من حركة جريان مياه النهر القريب من منزله.

المواطن محمود أحمد من أهالي قرية عابرة التابعة لناحية جل آغا، استغل فرصة المكوث في المنزل للاستفادة من الخردة الموجودة لديه، ومن مياه نهر القرية الذي يمر بجانب منزله، لتوليد الطاقة الكهربائية.

وتعمل العنفة الصغيرة التي ابتكرها المواطن محمود أحمد على مبدأ تحويل حركة جريان مياه النهر إلى طاقة حركية (دوران)، والاستفادة من حركة دوران العنفة في توليد الطاقة الكهربائية.

تتكون العنفة الصغيرة من محور دوران، و16 لوحاً معدنياً يدور حول المحور بواسطة قوة جريان المياه، مما يؤدي إلى دوران عدة بكرات مختلفة الأحجام.

استخدم محمود أحمد بقايا خزان معدني لصنع الألواح المعدنية، بالإضافة إلى بطارية، ومحاور أسطوانية.

وتمكن محمد بمساعدة أحد أبنائه من تركيب ابتكاره على مجرى النهر وتوليد طاقة كهربائية تكفي لإنارة منزله.

يقول محمود أحمد في لقاء أجرته معه وكالة أنباء هاوار إن فكرة توليد الطاقة الكهربائية من النهر كانت تراوده منذ فترة طويلة بسبب الانقطاع المتكرر للكهرباء في المنطقة. ولكن لم تتسنَّ له الفرصة لإنجاز مشروعه ومع بدء تطبيق حظر التجوال، استغل الفرصة وبدأ بإنجاز ابتكاره.

العنفة التي ابتكرها محمود أحمد تولد حالياً 25 فولطاً من الطاقة الكهربائية مما يسمح بتشغيل مصابيح إنارة صغيرة.

إلا أنه يسعى إلى تطوير الابتكار وتوسيعه لتصل طاقة التوليد إلى 220 فولطاً لسد حاجة منزل كامل من الطاقة الكهربائية.

محمود أحمد ناشد في نهاية حديثه الجهات المعنية في الإدارة الذاتية للاستفادة من حركة جريان مياه الأنهار الموجودة في المنطقة لتوليد الكهرباء وتقديم الدعم لأصحاب الخبرات للتطوير والنهوض بواقع المنطقة.

(ك)

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