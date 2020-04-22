استفادوا من فترة الحظر لتحقيق الاكتفاء الذاتي

مع تفشي مرض كورونا في أغلب دول العالم، أعلنت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا فرض حظر تجوال في المنطقة، لمنع ظهور الفيروس، واستطاعت حتى الآن منع ظهوره، وقد بادر الأهالي إلى اتخاذ تدابير وقائية والبقاء في المنازل.

أهالي ناحية تربه سبيه استطاعوا الاستفادة من فترة الحظر، وذلك بزراعة الخضروات في حدائق منازلهم لسد احتياجاتهم المنزلية منها، بالاعتماد على الآبار المنزلية السطحية في سقايتها.

عمار الدندح من أهالي قرية شيبانية دحام، أشار إلى أنه قام خلال فترة الحظر بالعمل على زراعة الخضروات في حقل صغير ضمن أسوار المنزل، وزرع (بندورة وخيار وفليفلة)، وبيّن أنه استطاع بذلك تأمين الخضروات بشكل ذاتي.

وتوضح شهناز عبدو من أهالي قرية فارقين إلى أنها استغلت فترة الحظر وقامت بزراعة أنواع عديدة من الخضروات في حديقة منزلها، والاستفادة من بئر الماء المنزلي، وناشدت الأهالي بالاستفادة من فترة الحظر والقيام بأعمال مفيدة.

نسيمة بدر من أهالي قرية نصران تقول إن اجتماع الأهل في المنزل خلال فترة الحظر دفعهم إلى العمل في حدائق المنازل، وزراعة العديد من أنواع الخضروات مثل الخس والبندورة والفليفلة، وتقول إن الخضروات المنزلية نظيفة وتسد حاجة المنزل.

(أ ب)

ANHA