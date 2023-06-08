استئناف رحلات الطيران بين سوريا والسعودية

كشف مدير عام الطيران المدني لدى حكومة دمشق باسم منصور، عن موافقة الجانب السعودي على طلب مقدّم من سوريا على إعادة تشغيل الرحلات بين البلدين.

وأشار منصور، حسب ما نقلت صحيفة الوطن المقربة من حكومة دمشق، إلى أن: "شركتي الطيران (السورية وأجنحة الشام) تقومان بإتمام الإجراءات لبدء التشغيل".

وأكد منصور أن: "منظمة الطيران المدني العربية التابعة للجامعة العربية أعلمت الجانب السوري بعودة كامل نشاطاتها وفعالياتها"، منوّها أن ذلك "سيدعو الدول العربية لتنشيط الرحلات باتجاه دمشق وسوف يشجع الكثير من شركات الطيران إلى العبور عبر الأجواء السورية".

ويأتي ذلك بعد أن كثّفت السعودية تحركاتها الدبلوماسية لإعادة حكومة دمشق إلى الجامعة العربية، وحضور الأسد القمة التي عقدت في جدة 19 أيار الماضي.

(د ع)