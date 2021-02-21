أستاذ في جامعة كيب تاون يطالب بدعم التعليم في شمال وشرق سوريا

ونوه الأستاذ في جامعة كيب تاون بجنوب أفريقيا والخبير في القانون الدولي، محمود باتل، خلال مشاركته في المنتدى الحواري بمناسبة اليوم العالمي للغة الأم، إلى أن "الشعب الكردي وخلال قرون عدة تعرض لسياسة الحرمان من التعلم بلغته الأم من قبل الدول المحتلة لكردستان".

وجاءت مشاركة باتل في المنتدى المنعقد اليوم الأحد، في مدينة قامشلو تحت شعار "التعليم باللغة الأم حق أساسي لكل الشعوب"، عبر تطبيق الزووم.

وبيّن محمود باتل أن "الاستعمار العثماني نشر الجهل خلال حكمه، وذلك من خلال السياسة التي اتبعها بحرمان شعوب المنطقة من ثقافاتها ومنعها من التعلم بلغتها الأم، وما تزال الدولة التركية مستمرة في هذه السياسة الاستبدادية".

كما وأفاد الأستاذ في جامعة كيب تاون بجنوب أفريقيا أن " تراجعت اللغة الكردية بشكل كبير نتيجة الممارسات التي اتبعتها الدول المحتلة والمستعمرة لكردستان لقرون، وحرمان الشعب الكردي من التعلم بلغتهم وممارسة ثقافتهم".

مؤكدًا أنها "سياسة ممنهجة من قبل الأنظمة المحتلة في كل من سوريا والعراق وإيران وتركيا، وهدفها هو صهر المجتمع الكردي".

محمود باتل أشاد بالتعليم في شمال وشرق سوريا، وقال: "تتعلم المكونات بلغتها الأم بعد قرون من حرمانها".

وناشد المجتمع الدولي بدعم التربية والتعليم في شمال وشرق سوريا واحترام القوانين والمواثيق الدولية الخاصة بحق التعليم باللغة الأم.

(كروب/ س ر)

ANHA