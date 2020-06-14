استعدادات للتظاهر في تونس للمطالبة بحل البرلمان الذي يترأسه الغنوشي

وتتحضر تنسيقيات حراك الرابع عشر من حزيران وائتلاف الجمهورية الثالثة في تونس للمطالبة بحل البرلمان، وتغيير النظام لجولة جديدة من التظاهرات، اليوم الأحد، في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.

وفي خطوة استباقية للتحركات المرتقبة، أعلنت بلدية باردو التي يقع فيها مجلس نواب الشعب غلق الساحة بشكل استثنائي أمام التجمعات والتحركات بحجة تزامن الدعوات للحراك مع آخر أيام الحجر الصحي الموجه.

وتتوزع خريطة التحركات المرتقبة إلى جانب باردو أمام مقر "النهضة" ومقار المحافظات بكامل تراب الجمهورية، وفق نشطاء الحراك.

وبدأت الدعوات المطالبة بحل البرلمان عفوية على مواقع التواصل الاجتماعي مطلع أيار/ مايو الماضي، قبل أن يتبناها كل من حراك "تنسيقيات جبهة الإنقاذ" في مرحلة أولى، ثم التحق بها ما يسمى بـ"ائتلاف الجمهورية الثالثة".

الجهتان المطالبتان بحل البرلمان، ورغم التحولات في تسمياتهما، إلا أن الثابت هو إصرارهما على حل البرلمان الذي يحمّلانه مسؤولية ما آلت إليه أوضاع البلاد، هذا عدا عن اعتراضهما على النظام المعتمد بموجب دستور 2014.

(ي ح)