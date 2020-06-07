استعدادات للتظاهر ضد مرتزقة تركيا في جرابلس المحتلة

وأشار المصدر إلى أن اضطرابات شهدتها المدينة الواقعة أقصى شمالي سوريا يوم أمس السبت، ضد جرائم المرتزقة المدعومين من تركيا، و"الغلاء الفاحش جراء الفلتان الحاصل في مناطق الاحتلال التركي" بحسب المصدر.

وأضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، إن احتجاجات شعبية خرجت يوم الجمعة الماضي، على الطريق الرابط بين قرى الجامل، وطشطان في مدينة جرابلس ضد غلاء سعر مادة الخبز الذي بلغ سعر الكيلو غرام الواحد منه 500 ليرة سورية، فيما تصاعدت دعوات إلى الخروج في تظاهرة ضد حالة الفوضى والفلتان الأمني، إلى الأوضاع المعيشية المزرية في المناطق المحتلة.

وبحسب المصدر فإن مستوى الاحتقان الشعبي تزايد خلال الأسبوع الماضي، ضد الإدارات المدنية والقيادات العسكرية للفصائل المرتزقة التابعة لتركيا، جراء اختفاء مدنيين بينهم أطفال، والعثور على جثث قتلى من بينهم نساء في مناطق مختلفة، آخرها للفتاة القاصر التي عُثر على جثتها صباح اليوم الأحد في قرية الفيرزية في محيط مدينة أعزاز، وتدعى ملك نبي من قرى عفرين، والتي تبلغ من العمر 16 عاماً.

يأتي ذلك عقب أيام من احتجاجات عمت مدينة كري سبي/تل أبيض المحتلة، رداً على جرائم ارتكبها مرتزقة موالون للاحتلال التركي، وعمليات اختطاف المدنيين من بينهم نساء في الآونة الأخيرة، حيث رشق محتجون غاضبون مصفحات تركية فيما "طالبوا الاحتلال التركي بمغادرة الأراضي السورية".

(ز س/ج)

ANHA