استعدادًا للعام الدراسي المقبل.. افتتاح دورات تدريبية للمعلمين والمعلمات في منبج

ويخضع للدورات التي افتتحتها لجنة التربية والتعليم 798 معلم ومعلمة في مدرستين ضمن مدينة منبج.

وتعطى الدورات حسب فئتين من المعلمين؛ الفئة الأولى هي للمعلمين والمعلمات من الخريجين الجامعيين، من اختصاصات التربية الفنية والرياضة والموسيقى واللغة العربية والمواد العلمية، الذين نجحوا في مسابقة التثبيت التي خضعوا لها، وكانت لجنة التربية قد أعلنت عنها في شهر حزيران/يونيو المنصرم, وذلك لإعادة تدريبهم على طرق التربية الحديثة ورفع الكفاءة والقدرة التعلمية والتعليمية لديهم.

ويجري تدريب هؤلاء الذين بلغ عددهم 580 في 21 قاعة، في مدرسة زيدان حنيضل على طريق حلب في مدينة منبج، مدة 40 يومًا.

يبدأ التدريب من اليوم، ويستمر لغاية الـ20 من آب/أغسطس المقبل، بالإضافة إلى 8 أيام يخضع فيها المتدربون لدروس فكرية.

والفئة الثانية من المعلمين المتدربين هم المثبتون مسبقًا، من اختصاص اللغة الكردية والثقافة والأخلاق ورياض الأطفال، يجري تدريبهم في مدرسة مصطفى البكار على طريق حلب، وبلغ عددهم 218 متدربًا ومتدربة، موزعين على 9 قاعات.

وتهدف لجنة التربية والتعليم من تنظيم الدورات للمعلمين بشكل دوري كل عام إلى رفع كفاءتهم ومستواهم الفكري، إضافة إلى تجديد معلوماتهم العلمية، للقيام بأداء أفضل في الصفوف التعليمية ضمن المدارس.

(كروب/ج)

ANHA