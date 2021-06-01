استعداداً للعام الدراسيّ القادم...لجنة التّربية بالطّبقة تفتتح دورة تربويّة لتأهيل المعلّمين

وحملت الدورة اسم الشهيد "كادوس قامشلو"، وضمّت معلّمي منطقة الطبقة كافّة وعددهم ١٦٠٠ معلّم تقريباً من كافة الاختصاصات التدريسية، وستستمرّ لمدة ١٥ يوماً ببرنامج محاضرات يعطى من قبل مختصّين في لجنة التربية لجميع المواد العلمية والمراحل الدراسية.

ووزّعت لجنة التربية مراكز لاستقبال المعلّمين، حيث خُصّص في مدينة الطبقة ٤ مراكز منها مركزان لتأهيل المعلّمين في الاختصاصات العلمية، ومركزان لمدرّسي المراحل الابتدائية، بالإضافة لتوزيع مراكز في مدينتي الجرنية والمنصورة، فتمّ تخصيص ٣ مراكز في كلّ مدينة.

وتعتبر دورات التأهيل التربوية من أعمال لجنة التربية التي تفتتحها كلّ سنة استعداداً للعام الدراسي المقبل، والهدف الأساسي منها رفع الكفاءة العلمية للمعلمين واتّباع أساليب حديثة في طرائق التدريس.

(ع ص/إ)

ANHA