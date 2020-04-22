أسرة مُهجّرة تستغل حظر التجوال في ممارسة نشاطات فنية

حظر التجوال المعلن في مناطق شمال وشرق سوريا لدرء ظهور فيروس كورونا، فتح عيون أسرة مُهجّرة من عفرين على نشاطات كان من الصعب ممارستها في الظروف الاعتيادية والانشغال بالأعمال اليومية.

المُهجّر محمد حمدي في العقد الثالث، من أهالي قرية حسين التابعة لناحية موباتو، تتألف أسرته من سبعة أشخاص، ثلاث بنات وصبيّان، أتقن محمد فن النحت على الحجر وصناعة التماثيل والمجسمات بالإضافة إلى تعليم أولاده لعدة مهن أخرى.

الأسرة المقيمة في مخيم برخدان في مقاطعة الشهباء، تدارست فيما بينها عدة مقترحات للاستفادة من أوقات الفراغ خلال حظر التجوال.

وقال حمدي "بعد تهجيرنا إلى مقاطعة الشهباء كنا نعيش حياتنا ضمن الأسرة بشكل روتيني، لكن بعد تفشي وباء كورونا في أنحاء العالم وفرض حظر التجوال في المقاطعة، لم أرغب بأن تمضي أوقاتنا سدى، لذا قررت العمل بشكل منظم متعاوناً مع أسرتي لوضع عدة مقترحات".

حمدي، بدأ من نفسه، وقام بنحت نافورة أمام الخيمة التي تقيم فيها أسرته في مخيم برخدان، إضافة إلى الاستفادة من قطعة خشبية حوّلها إلى رقعة للعب النرد والشطرنج.

ويقول حمدي" أهالي عفرين أينما يذهبون يصنعون الحياة والأمل حولهم".

كما يعلّم حمدي أولاده العزف على آلة البزق وأداء الأغاني، ويقول ابنه جوان (12 عاماً) " أحببت مهنة والدي في النحت فرغبت جداً بتعلمها، وبدأت بنحت مجسم صغير للملك الميتاني أزدشير".

ابنة حمدي البكر، روليان، ساعدت والدها في نحت مجسم الأسد في أعلى النافورة، إضافة إلى العزف على البزق.

وتؤدي الابنة الصغرى، مفيدة، أغان بأكثر من لغة وهي (الكردية، العربية، الفارسية، الهندية).

(م)

ANHA