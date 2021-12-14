أسرة المعتقلين مصطفى ومروان تكذّب الشائعات التي تروجها وسائل إعلام تابعة PDK

نشرت وسائل الاعلام الموالية للحزب الديمقراطي الكردستاني في الأول من كانون الأول ادعاءات عن قيام قوى الأمن الداخلي بتعذيب المواطنين مصطفى صالح وابن عمه مروان صالح، "بالكهرباء والزيت المغلي".

نفت أسرة المعتقلين هذه الادعاءات، وكذّبت الأخبار التي نشرت عن ابناءهم، بعد زيارتهما في السجن والاطمئنان على صحتهما.

عز الدين عبدالله، من قرية عين ديوان التابعة لمدينة ديرك وهو ابن عم المعتقلين مصطفى صالح و مروان صالح، قال:" لا اقبل بالدعاية الإعلامية التي لفقت عن أبناء عمي، وعائلتنا تعرف بانتمائها الوطني و قبل ساعة قمنا بزيارتهما في السجن وكانت صحتهما جيدة".

ونقل عنهما، بأنهما يتلقيان معاملة حسنة في السجن.

مديناً هذه الاشاعات قائلا:" ندين هذه الاشاعات التي تفرضها بعض الجهات، وبشكل خاص الذين من هم الآن خارج شمال وشرق سوريا، وإن أرادوا ان يظهروا حقيقة المنطقة فليتوجهوا إلى روج آفا، ولا يشيعوا أكاذيب منافية للواقع".

وأضاف:" إن لنا إدارة ونحن نحترم قراراتها إن كانت امنية أو كانت تنظيمية وإننا نتقيد بها ونحترم جميع قرارات قوى الأمن الداخلي، لأن هذه الإدارة هي التي تحمينا".

واعتقل كل من مصطفى صالح البالغ من العمر 85 عاما في الـ18 من تشرين الأول، وابن عمه مروان صالح البالغ من العمر 45 عاما، في الـ17 من تشرين الأول الماضي.

أما ابنه اخ مصطفى، وفاء علي ادانت الاخبار التي تنشرها الوسائل الإعلامية الموالية للحزب الديمقراطي الكردستاني مشددة بالقول:" هذه القنوات تحاول تشويه سمعة اسرتنا، وإدارتنا ونحن لا نقبل بذلك".

موجهة برسالتها للوسائل الإعلامية التي تعمل على تشويه الحقيقة وتنشر الأكاذيب، قائلة:" إن الحقيقة لا بد أن تظهر ومهما كانت قرارات الإدارة الذاتية والقوانين التي تطبق على المواطن نحن مستعدون لتنفيذها ونحترم قراراته".

ويشن حزب الديمقراطي الكردستاني ومنذ تأسيس الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا حرباً إعلامية عبر منابرها ضد المكتسبات التي حققها الشعب الكردي وشعوب المنطقة.

(سـ)

ANHA