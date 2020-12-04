اسرائيل تدعو فلسطين إلى المفاوضات

بسبب انتشار جائحة كورونا بشكل كبير في جميع أنحاء العالم، دعا اليوم، وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس الفلسطينيين إلى العودة للمفاوضات مباشرة، مطالبًا بالتنسيق مع الفلسطينيين بشأن جائحة كورونا.

وفي رسالة مصورة وزعها مكتبه قال غانتس للفلسطينيين: "الشرق الأوسط يشهد تغييرات، ومن مصلحتكم أن تعودوا إلى المفاوضات".

وأكد غانتس في الرسالة: "سنقوم بتقديم المساعدات لكم في موضوع التطعيمات، وسنشدد إجراءات تطبيق القانون على عدم دخول مواطنين إسرائيليين إلى مناطق السلطة".

وتابع غانتس: "سنقوم بدفع مشاريع كبيرة في قطاع غزة، منها مناطق صناعية مشتركة، ومشاريع في قطاع الطاقة والمياه والزراعة، شريطة إعادة الأسرى والمفقودين ووقف تعاظم حماس العسكري".

(د أ)