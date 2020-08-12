اسرائيل تدعم اليونان في المواجهة البحرية مع تركيا

وقالت الخارجية الإسرائيلية في بيان لها "إنها تراقب التوترات الحاصلة عن كثب، مؤكدةً أنها تتضامن وتدعم اليونان في الحفاظ على مصالحها في شرق المتوسط".

وصرحت الوزارة أن "إسرائيل تعرب عن دعمها الكامل وتضامنها مع اليونان في مناطقها البحرية وحقها في تحديد منطقتها الاقتصادية الخالصة".

ويشهد البحر المتوسط تحركات تركية للبحث عن مصادر الطاقة والموارد الطبيعية، في حين أن اليونان اعتبرت ما يجري تقويضاً لسيادتها.

وأعلنت تركيا سيطرتها على المنطقة بموجب شروط اتفاق وقعته مع حكومة السراج في تشرين الثاني/نوفمبر 2019، وقسمت مساحات شاسعة من شرق البحر الأبيض المتوسط ​​بينهما، مما خلق احتكاكاً بين أنقرة وأثينا.

وفي الأسبوع الماضي، وقعت اليونان ومصر اتفاقهما الخاص، الذي يحدد المناطق الاقتصادية الخالصة الخاصة بهما في شرق البحر الأبيض المتوسط​​، مما أثار ذعر تركيا.

(م ش)