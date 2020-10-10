أسرى فلسطينيون يستعدون لبدء إضراب مفتوح عن الطعام في السجون الإسرائيلية

وقالت الجبهة في بيان وصل وكالتنا نسخة عنه، إن العشرات من "الأسرى سيشرعون بإضراب عن الطعام، في حال أعلن عن فشل المفاوضات مع مصلحة السجون، المطالبة بإنهاء عزل الأسير وائل الجاغوب قائد الجبهة داخل السجون".

وأضافت، أنها "ستعلن عن برنامج نضالي متكامل لمعركتها مع السجان، والتي من المتوقّع أن تشمل أسرى الجبهة ومعهم عشرات من الأسرى التابعين لفصائل أخرى، وستستمر لفترة طويلة قد تصل لثلاثة أشهر".

وحذرت الجبهة "مصلحة السجون الإسرائيلية من مواصلة سياسة المماطلة وكسب الوقت"، مؤكدةً أن يوم الأحد هو المهلة الأخيرة قبل الانطلاق نحو معركة الإضراب المفتوح، وأنها لن تسمح باستمرار سياسة العزل، داعية "الجماهير الفلسطينية ووسائل الإعلام إلى إسنادهم في معركتهم".

(ع م)

ANHA