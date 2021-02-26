أسر شهداء مقاومة غاري: أبناؤنا لقنوا الاحتلال درساً قاسياً مدى الحياة

حققت قوات الدفاع الشعبي ملحمة أسطورية ضد الفاشية التركية في منطقة غاري بباشور كردستان على الرغم من استخدام الفاشية التركية أحدث التقنيات المتطورة والأسلحة المحرمة دولياً.

وأعلن المركز الإعلامي عن سجل 14 شهيداً من قوات الكريلا الذين استشهدوا خلال مقاومة غاري، التي جرت فصولها بعد أن شن جيش الاحتلال التركي هجومًا في الـ 10 من الشهر الجاري، وأعلن انسحابه من المنطقة بعد 3 أيام عقب تعرضه لهزيمة ساحقة جراء مقاومة قوات الدفاع الشعبي التي كبّدت قوات الاحتلال خسائر جسيمة في الأرواح والعتاد.

وعن المقاومة التي أبداها أبناؤهم في منطقة غاري، أجرت وكالتنا لقاء مع أسرة الشهيد خابور ديرك (عبد الجبار محمد) من مواليد ناحية ديرك بمقاطعة قامشلو وأسرة الشهيد سيدو رفيق (مصطفى طاهر نعسان) من مواليد عفرين المحتلة.

إذ قال ابن عم الشهيد خابور ديرك، نايف حسن:" إن القائد جعل من إيمرالي مركزاً لتدريب الحرية لشعبه والعالم، فالهجوم على غاري استمرار للمؤامرة الدولية وكسر إرادة الشعب الكردي، ولكن الشعب الكردي أصبح صاحب قوة ومقاتلين أشداء سائرين على نهج فكر وفلسفة القائد".

وأشار حسن" رغم كل الهجمات والمؤامرات على حركة التحرر الكردستانية منذ ظهورها، إلا أن إرادة الشعب الكردي الذي نهل من فكر وفلسفة القائد استطاعت الوقوف في وجه التقنيات والأسلحة الحديثة ومقاومة غاري خير مثال".

وأضاف حسن بأن: تركيا بشن هجماتها على منطقة غاري كان هدفها القضاء على مقاتلي الدفاع الشعبي، إلا أن عقيدة وفكر المقاتلين وإيمانهم بقضيتهم جعلهم يسطرون ملحمة تاريخية ظهرت للعالم أجمع".

مؤكداً مساندتهم لمقاومة قوات الدفاع الشعبي في غاري، قائلاً:" نحن أسر الشهداء وجميع أسر المقاتلين الذين يناضلون في جبال كردستان سنكون معهم في كل الظروف حتى نكون لائقين بدماء أبنائنا الشهداء ومقاومتهم".

وفي نهاية حديثه قال ابن عم الشهيد نايف حسو" إن تضحيات ودماء الشهداء ومقاومتهم كافية لتحرير القائد جسدياً قريباً وهذا أملنا بقواتنا ومقاومتهم".

نعاهد على السير على خطا شهدائنا

فيما عاهد شقيق الشهيد خابور ديرك، خليل محمد على متابعة مسيرة شقيقه النضالية وقال:" نعاهد شعبنا بالسير على خطا شهدائنا حتى آخر نقطة من دمائنا لتحقيق هدف وحلم أبنائنا الذين قدموا أغلى ما يملكون".

وأضاف محمد" إن الدولة الفاشية التركية تحاول أن تحجب النور عن جبالنا وفي منطقة غاري، إلا أن قوات الدفاع الشعبي كانت لهم بالمرصاد ولقّنتهم درساً وهزمتهم وأجبرتهم على التراجع".

وأكد محمد " بأننا لا نحتاج لأحد لأننا واثقون بقواتنا ومقاومتهم البطولية، ويتطلب توحدنا لمساندة ودعم قواتنا، لأنهم فلذات أكبادنا لذا واجبنا القيام بكل ما يقع على عاتقنا تجاه قواتنا التي تدافع عن حقوقنا".

وتطرق محمد" إلى إن انتصار قوات الدفاع الشعبي في غاري رفع من معنويات الشعب الكردي في الملحمة التاريخية التي أبدتها قواتنا في وجه الفاشية التركية".

بينما تحدث والد الشهيد سيدو رفيق، مصطفى طاهر نعسان وهو من مواليد قرية علمدارا التابعة لناحية راجوا بمقاطعة عفرين محتلة، عن ارتباط ابنه وشغفه وحبه لوطنه، وقال: علمت أبنائي الـ 7 حب الوطن والنضال والدفاع عن قضيتهم".

وتابع بالقول: "إن المقاومة التي حصلت في غاري أفشلت مخططات تركيا وحطمت أهدافها باحتلال شنكال وروج آفا".

وفي ختام حديثه، عبر مصطفى نعسان عن فخره بشهادة ابنه وقال بأنهم فخورون بشهادة ابنهم وانضمامهم إلى عوائل الشهداء، وعاهد بالسير على خطاه حتى تحقيق الحلم الذي ناضل من أجله الشهداء وتحرير كردستان من الظلم والاستبداد".

(م ح)

ANHA