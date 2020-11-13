أسر شهداء عفرين تؤكد رفضها لسياسات الديمقراطي الكردستاني

وتجمعت العشرات من أمهات شهداء مقاطعة عفرين أمام مجلس عوائل الشهداء الواقع في بلدة تل قراح التابعة لناحية الأحداث في مقاطعة الشهباء، للإدلاء ببيان حول سياسات الحزب الديمقراطي الكردستاني في باشور كردستان.

وقرأت البيان هاجر محو، أم الشهدين عكيد وزيلان، والعضوة في مجلس عوائل الشهداء.

وجاء في نص البيان:

"باسم مجلس عوائل الشهداء وباسم جميع أمهات الشهداء، نقول لأهلنا في جنوب كردستان وأمهات الشهداء وأسر البيشمركة إننا لا نريد الاقتتال بين أبنائنا.

إن الحزب الديمقراطي الكردستاني يحارب أبناء شعبه منذ 41عامًا، ويعقد الاتفاقات مع الدول المحتلة لكردستان للقضاء على حركة حرية كردستان، ومن هذا المنبر نقول له كفّ عن التعامل مع المحتلين، لقد أصبحت أداة بيد هذه الدول التي تحارب الشعب الكردي".

ودعت هاجر محو، بعد الانتهاء من البيان، أمهات وعوائل الشهداء والبيشمركة في جنوب كردستان إلى الوقوف في صف واحد لمواجهة العدو التركي، وطالبت الأسر بألا تسمح لأي طرف باستخدام أبنائها كأدوات حرب ضد إخوتهم.

(كروب/ آ س)