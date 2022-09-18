أسر مقاتلين ومقاتلات استشهدوا على يد PDK: لا فرق بين أردوغان والحزب الديمقراطي الكردستاني

هاجم الحزب الديمقراطي الكردستاني الكريلا ثلاث مرات منذ تموز 2021، فقد وقع الهجوم الأول في الـ 26 من تموز عام 2021؛ حيث انقطع الاتصال بمجموعة من الكريلا تتألف من ثلاثة مقاتلين هم؛ سَروَر سرهات، وواركش جاف رش، ودجوار برخدان بينما كانوا ينتقلون من مكان لآخر وبعد وصولهم لمنطقة خليفان. وكانت قوات الدفاع الشعبي قالت في بيان حول الهجوم: "بحسب المعلومات التي تلقيناها من سكان المنطقة؛ فقد حاصرت قواتٌ تابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني هذه المجموعة وهاجمتهم، الأمر الذي أسفر عن استشهاد بعض رفاقنا".

وفي الـ 28 من آب عام 2021 أيضاً نصب الحزب الديمقراطي الكردستاني بالقرب من نهر زي كميناً لمجموعةٍ تتألف من سبعة مقاتلين من كريلا قوات الدفاع الشعبي ووحدات المرأة الحرّة- ستار؛ أرادوا التوجّه من قنديل إلى بهدينان. إذ هاجمت قوات الحزب الديمقراطي الكردستاني الكريلا بالأسلحة الثقيلة؛ مما أسفر عن استشهاد 5 من الكريلا هم؛ تولهلدان رامان، شورش ميردين، آخين مزري، شورش جولميرك، وسردم جودي. فيما نجا المقاتل حقي زيلان من الكمين وتمكّن من الوصول لوحدة من الكريلا بعد أيام.

وأمّا الهجوم الثالث فقد وقع في الـ 5 من شهر أيلول الجاري؛ فقد تعرّضت مجموعة مؤلّفة من خمسة مقاتلين خلال ساعات المساء؛ لهجوم بطائرة مسيّرة بالقرب من قرية تارافا في وادي باليسان وهي في طريقها إلى منطقةٍ أخرى. وأصدرت قوات الدفاع الشعبي بياناً بشأن هذا الهجوم، قالت فيه: "تتألّف هذه المجموعة من رفاقنا؛ ريزان بوتان، آرمانج زيلان، كارو كوباني، آشيكار جولميرك وزانيار تافي. وبحسب المعلومات التي وصلتنا؛ فقد أسفر هذا الهجوم عن استشهاد ثلاثة من رفاقنا وإصابة اثنين آخرين".

شاركت شقيقات مقاتلي ومقاتلات قوات الدفاع الشعبي ووحدات المرأة الحرّة- ستار الذين استشهد بعضهم على يد الحزب الديمقراطي الكردستاني في أماكن وتواريخ مختلفة، آراءهنّ حول الهجوم مع وكالتنا.

وقالت شقيقة الشهيد رشيد إبراهيم الذي كان قد انضمّ إلى صفوف حركة التحرر الكردستانية عام 1992؛ هيفين إبراهيم: "توجّه أخي الشهيد رشيد إلى مدينة هولير عند إصابته، حينها كان بعضٌ من رفاقه مصابين ويخضعون للعلاج في المستشفى. واستشهد الشهيد رشيد على يد الحزب الديمقراطي الكردستاني في المستشفى عندما زار رفاقه المصابين".

'ليس هناك فرق بين أردوغان والحزب الديمقراطي الكردستاني'

وأشارت هيفين إبراهيم إلى خيانة الحزب الديمقراطي الكردستاني للشعب الكردي خلال التسعينات وذكّرت بممارساته على مر السنين قائلةً: "إنّ الحزب الديمقراطي الكردستاني يعادينا منذ اليوم الذي نظّمنا فيه أنفسنا وفقاً لفكر القائد آبو وحتّى اليوم. ولو بقي الأمر لنا نحن شقيقات الشهداء فقط؛ سنقاوم حتّى آخر قطرةٍ من دمائنا. الآن، ليس هناك فرق بين أردوغان والحزب الديمقراطي الكردستاني".

وتابعت هيفين إبراهيم حديثها قائلةً: "على البرزاني أن يخجل من نفسه، عندما تهاجم طائرات الدولة التركية زاخو ويقوم باتّهام الكريلا. ففي الأساس لا تملك الكريلا أي طائرات. ليس بحوزتهم سوى أسلحةً يدوية. وما يجعل الكريلا يقاتلون ويقاومون في جبال كردستان حتّى الآن هو قوّتهم وإرادتهم".

وأشارت هيفين إلى مشاركة الحزب الديمقراطي الكردستاني مع دولة الاحتلال التركي في هجمات الإبادة التي تشنّها على الكريلا والشعب الكردي وذكرت قيام قوات الديمقراطي الكردستاني بارتداء زي الجنود الأتراك وتوجيههم نحو مناطق الكريلا عشرات المرات، وقالت: "تقوم عائلة البرزاني بأكبر خيانة للشعب الكردي من أجل مصالحها الخاصة. وهم لا يخجلون من خيانتهم هذه. استشهد العديد من كريلانا على يد الحزب الديمقراطي الكردستاني بالخيانة العظمى التي ارتكبوها وهم لا يسلّمون حتّى جثامينهم لعائلاتهم. يجعل الديمقراطي الكردستاني من أردوغان أباً وشقيقاً له ومن الشعب الكردي عدواً له، هو يستند إلى أردوغان في قوته".

'على أهالي باشور الوقوف بوجه سياسات الحزب الديمقراطي الكردستاني'

وندّدت شقيقة الشهيدة تولهلدان رامان التي استشهدت في الـ 28 من آب عام 2021 في كمينٍ نصبه الحزب الديمقراطي الكردستاني؛ أفين تمر بالممارسات التي تقوم بها دولة الاحتلال التركي بالتعاون مع الديمقراطي الكردستاني ضد كريلا الحرية، وقالت: "يدّعي الديمقراطي الكردستاني أنّهم حماة الشعب الكردي. إلى متى سيتمسّك بخيانة الشعب الكردي، إنّ خيانتهم تتسبّب باستشهاد أبنائنا وشقيقاتنا وأشقائنا منذ التسعينات وحتّى يومنا الحالي".

وأشارت أفين إلى أنّ الحزب الديمقراطي الكردستاني يتعاون مع دولة الاحتلال التركي في جبال كردستان يوميّاً ويقوم بمهاجمة الكريلا، وتابعت حديثها قائلةً: "رغم وصول المقاتل الذي شهد على حادثة خليفان إلى رفاقه حيّاً ومشاركته الرأي العام وقائع الحادثة كما هي؛ إلّا أنّ الحزب الديمقراطي الكردستاني أنكر مرةً أخرى وقال؛ لم نفعل ذلك. إنّ الحزب الديمقراطي الكردستاني مصرّ على الخيانة والتحالف مع أردوغان".

ودعت أفين أهالي باشور كردستان إلى الوقوف بوجه هذه الممارسات والانتفاض والقول لعائلة البرزاني "كفى لخيانتكم هذه" واختتمت حديثها قائلةً: "ينتهج الحزب الديمقراطي الكردستاني سياسةً قذرةً عبر أهالي باشور. حان الوقت ليحدّد أهلنا في باشور كردستان موقفه. على شعبنا رفع صوت الحرية والوحدة عالياً. نحن نسير بنضالٍ أقوى نحو وطن حر".

سيحين دور الحزب الديمقراطي الكردستاني أيضاً

وندّدت شقيقة الشهيدَين مصطفى وعبد الكريم؛ كلشا عصمت أيضاً بممارسات الحزب الديمقراطي الكردستاني، وقالت: "نحن نرفض خيانة عائلة البرزاني. إنّ الحزب الديمقراطي الكردستاني بتحالفه مع أردوغان اليوم يمارس الظلم بحقّ الكريلا. وهذا غير مقبول. إن لم يمسك الحزب الديمقراطي الكردستاني بيدنا في سبيل وحدة الشعب الكردي، فإنّ الدولة التركية المحتلة ستقوم غداً بهذه الممارسات القذرة ضدّه أيضاً".

وأشارت كلشا عصمت إلى حقيقة عائلة البرزاني قائلةً: "صحيح أنّ عائلة البرزاني يرتدون ثياباً كرديّاً ويتحدّثون باللغة الكردية لكنّهم ليسوا كرداً. فلو كانوا كرداً لما تحالفوا مع الدولة التركية اليوم. نحن نرى كيف يرتدون الزي العسكري لجنود الدولة التركية المحتلة ويقومون بتوجيه هؤلاء الجنود نحو تحصينات كريلانا".

ودعت كلشا الشعب الكردي قائلةً: "نحن ندعو شعبنا الكردي الشريف بأسره إلى الاتّحاد وقول كفى لخيانة الحزب الديمقراطي الكردستاني هذه".

(ر)

ANHA