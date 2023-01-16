أسر مقاتلين استشهدوا بهجمات كيماوية تركية تستنكر صمت القوى الدولية

تحدّثت أسرة مقاتل في قوات الكريلا، كان قد استشهد عام 2005 بالغازات الكيماويّة للاحتلال التركي ووالدة مقاتلٍ في قوات الدفاع الشعبي إلى وكالتنا، حول الهجمات الكيماويّة التي تشنّها دولة الاحتلال التركي على مناطق الدفاع المشروع وموقف الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي لا يسمح للمنظّمات والمؤسسات الحقوقية بالتوجّه إلى المنطقة للتحقيق في استخدام هذه الأسلحة.

واستشهد المقاتل في قوات الدفاع الشعبي، حسن عثمان (برجس) في منطقة هكاري التابعة لزاب بمناطق الدفاع المشروع في 14 تموز عام 2005 إثر الغازات الكيماوية، بحسب وثيقة الشهيد.

وأدانت زوجة والد الشهيد برجس، رفعة خلو، جرائم دولة الاحتلال التركي بحقّ كريلا حركة التحرّر الكردستانيّة، واستنكرت تحالف الحزب الديمقراطي الكردستاني مع دولة الاحتلال التركي في الهجمات التي تشنّها على الكريلا وأوضحت أن الحزب الديمقراطي الكردستاني لا يختلف البتّة عن الدولة التركية، وتابعت حديثها قائلةً: "يسعون إلى جعل كردستان خاليةً من الكرد من خلال الهجمات. الحزب الديمقراطي الكردستاني يظلم الشعب الكردي".

وأعربت والدة المقاتل في قوات الدفاع الشعبي رامان حيدر (الاسم الحركي رامان قامشلو)، منيجة حيدر عن دعمها لمقاومة الكريلا، مشيرةً إلى انتهاج دولة الاحتلال التركي لسياسةٍ قذرةٍ ضد كريلا قوات الدفاع الشعبي ووحدات المرأة الحرّة- ستار.

وأشارت منيجة إلى الصمت الدولي حيال استخدام دولة الاحتلال التركي للأسلحة الكيماويّة ضدّ الكريلا، وقالت: "إن صمتهم عارٌ كبير لا يمكن قبوله".

ولفتت منيجة إلى أنّ قوات الدفاع الشعبي ووحدات المرأة الحرّة- ستار يدافعون عن الكرامة والإنسانيّة، وقالت: "يناضل كريلا حركة التحرّر الكردستانيّة بفكر وفلسفة القائد آبو ويوجّهون بإرادتهم ردّاً كبيراً للعدو ولا يسمحون له بتحقيق أهدافه".

ووصفت والدة المقاتل في قوات الدفاع الشعبي تحالف الحزب الديمقراطي الكردستاني مع دولة الاحتلال التركي في هجمات الإبادة التي تشنّها على الكريلا بالخيانة وذكرت أنّ الكريلا دافعوا عن كرامة باشور كردستان (جنوب كردستان) بمقاومتهم.

وأعربت الأمهات عن دعمهنّ لمقاومة قوات الدفاع الشعبي ووحدات المرأة الحرّة- ستار.

(ر)

ANHA