أسر داعش في مخيم الهول تهاجم قوى الأمن

تتواصل حملة الإنسانية والأمن" التي أطلقتها قوى الأمن الداخلي بمساندة قوات سوريا الديمقراطية ووحدات حماية الشعب ووحدات حماية المرأة في مخيم الهول في يومها الثالث. فيما تعرقل أسر داعش القاطنة في المخيم العملية بمختلف الأشكال والطرق، إلّا أنّه ورغم ذلك تتعامل معهم القوات المشاركة في العملية بحذر.

وأفاد مراسلونا من مخيم الهول الواقع جنوب مقاطعة الحسكة بقيام أسر مرتزقة داعش قبل لحظات بمهاجمة عضوات قوى الأمن الداخلي- المرأة في نقطة تجديد سجلات اللاجئين في القطاع الأول من المخيم، مما أسفر عن إصابة عضوتين هما يارا شيخموس وشيندا أحمد".

ويُشار إلى قيام أسر المرتزقة بعرقلة العملية بمختلف الأشكال وخلق الكثير من العقبات أمام القوى المشاركة فيها منذ اليوم الأول وحتّى الآن. كما أنهم في الوقت ذاته يهاجمون لاجئي المخيم أيضاً.

هذا وتم إحباط محاولات عرقلة الحملة إذ تستمر الحملة بحذر ودقة.

ANHA