أسر السجناء يطالبون المنظمات الدولية بالضغط على تركيا للإفراج عن السجناء السياسيين

أصدرت السلطات التركية يوم الاثنين الماضي 13 نيسان/ أبريل الجاري قانوناً يتيح الإعفاء والإفراج عن أكثر من 90 ألف معتقل لديها كخطوة لمنع تفشي فيروس كورونا "كوفيد_ 19" المستجد في السجون.

ويسمح القانون بالإفراج عن المدانين بقضايا جنائية فقط دون التطرق إلى مصير المعتقلين السياسيين والإعلاميين والنشطاء المعارضين في السجون.

من جهتها أدانت منظمة هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية القرار الذي يُستثنى منه المعتقلون الصحفيون والمعارضون السياسيون والمحامون، داعية الحكومة التركية إلى النظر في قراراتها بشكل جدي.

وبحسب تصريحات وزير العدل التركي عبد الحميد غول يوم الأحد الماضي فإن 3 من السجناء فقدوا حياتهم بعد إصابتهم بفيروس كورونا، فيما أصيب 13 آخرون.

التقت وكالة أنباء هاوار مع أسرة سنجو، وهي إحدى الأسر الكردية القاطنة في شمال وشرق سوريا, والتي تعتقل تركيا أحد أبنائها "إدريس سنجو" منذ عام 1996 في ولاية ماردين بباكور كردستان، حيث اتهمته الحكومة التركية بالقيام بالنشاط السياسي والانتماء إلى المجموعات "الإرهابية".

إدريس سنجو هو الابن الأكبر لعائلة سنجو، الأب عبد الرحمن سنجو والأم غزال, له 6 إخوة, و5 أخوات, انخرط في النشاط السياسي عام 1991, واعتُقل غرب مدينة ملاطية.

تعتقل الحكومة التركية إدريس سنجو منذ 24 عاماً، وبحسب أسرته، فقد نقلته السلطات التركية إلى سجن البستان بقهرمان مارش, إذ يعاني إدريس نتيجة عدم توفر الشروط الصحية في السجون من أمراض ضغط الدم والسكري والربو, حسب ما أكده شقيقه كاميران سنجو.

ꞌازدادت مخاوفنا بعد ظهور فيروس كورنا في السجون التركيةꞌ

كاميران أكد أن مخاوف العائلة ازدادت بعد ظهور فيروس كورونا في سجون تركيا "بعد تفشي فيروس كورونا في سجون تركيا ازدادت مخاوفنا بشكل كبير، خاصة أن إدريس يعاني من أمراض تنفسية منذ بداية اعتقاله في تركيا".

وحول القانون الذي أصدرته الحكومة التركية للإفراج عن المعتقلين، قال سنجو" تسعى الحكومة التركية من خلال هذا القانون إلى الإفراج عن بعض المنتمين إلى أطراف قريبة من حزب العدالة والتنمية, والافراج عن المعتقلين في القضايا الجنائية, وتتجاهل الإفراج عن المعتقلين السياسيين لأغراض تخدم الحزب الحاكم( حزب العدالة والتنمية)".

كاميران سنجو، ناشد المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان, ومنظمات الأمم المتحدة للتحرك والضغط على السلطات التركية ليشمل قانون الإفراج الأخير كافة السجناء، ولا سيما السياسيين والمتهمين بقضايا سياسية.

كما دعاها في ختام حديثه إلى تحمل مسؤوليتها تجاه آلاف المعتقلين السياسيين في السجون التركية.

يذكر أيضاَ أن السلطات التركية أفرجت عن أحد أكبر رجال المافيا في البلاد المعروف باسم علاء الدين كاسكيسي, والذي يعدّ من أكبر جال الأعمال في غسل الأموال في تركيا، بعد 16 عاماً في سجن أنقرة, وذلك بحجة التخفيف من اكتظاظ السجون، ورغم مناشدات المنظمات الدولية إلا أن الحكومة التركية لم تتخذ أية خطوة في اتجاه الإفراج عن السجناء السياسيين.

(م)

ANHA